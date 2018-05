Hoffenheim erstmals in Champions League

Anzeige

Sinsheim.Mit viel Konfetti und grenzenlosem Jubel hat 1899 Hoffenheim den erstmaligen Einzug in die Champions League gefeiert. Der badische Fußball-Bundesligist gewann am Samstag mit 3:1 (1:0) gegen Borussia Dortmund und sicherte sich als Tabellendritter die Teilnahme an der Königsklasse. "Das größte Ereignis überhaupt! Das ist das fünfte oder sechste Wunder von Hoffenheim", sagte ein überglücklicher Gesellschafter und Mäzen Dietmar Hopp mit Blick auf frühere Großereignisse der Nordbadener wie den einstigen Durchmarsch von der dritten in die erste Liga oder die Rettung 2013.

Auch Trainer Julian Nagelsmann war euphorisiert und tanzte mit seinen Kollegen aus dem Betreuerteam im Kreis. "Unfassbar, dass wir Dritter geworden sind. Ich habe Tränen in den Augen", sagte der 30-Jährige nach dem letzten Bundesliga-Spieltag bei Sky, umringt von Hunderten TSG-Fans auf dem Rasen.

Dortmund ist am Ende einer schwierigen Saison dagegen gerade noch in die Champions League gestolpert. Trotz der Niederlage in einem packenden Spitzenspiel beendete das Gäste-Team zum erwarteten Abschied von Chefcoach Peter Stöger als Tabellenvierter hinter Hoffenheim die Saison - aber nur wegen einer um drei Treffer besseren Tordifferenz gegenüber dem Fünften Bayer Leverkusen.