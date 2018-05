Hoffenheim holt Brenet

Anzeige

Zuzenhausen.Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat den niederländischen Nationalspieler Joshua Brenet (Bild) verpflichtet. Der 24 Jahre alte Außenverteidiger vom PSV Eindhoven erhält nach Club-Angaben vom Donnerstag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Brenet ist nach Leonardo Bittencourt (1. FC Köln) und Ishak Belfodil (Standard Lüttich) der dritte Neuzugang des Champions-League-Teilnehmers für die neue Saison.

„Joshua ist ein schneller und dynamischer Spieler, der mit seinem Offensivdrang viel Power über Außen entwickeln kann“, sagte Sportchef Alexander Rosen. Er könne auf beiden Seiten spielen. Der Neuzugang bringt zudem internationale Erfahrung mit: Insgesamt kommt der zweimalige Nationalspieler auf 27 Einsätze in der Champions- und in der Europa League. Für Eindhoven absolvierte er 150 Spiele, dabei markierte er vier Treffer. Dreimal gewann Brenet mit dem Club die niederländische Meisterschaft, zweimal wurde er Superpokalsieger.

Brenet äußere sich in der Pressemitteilung der TSG so: „Hier kann ich mich in einer jungen, offensiven Mannschaft und unter der Anleitung eines außergewöhnlichen Trainers auf allerhöchstem Niveau weiterentwickeln. Ich freue mich sehr, dass es mit dem Wechsel nach Hoffenheim geklappt hat.“ dpa