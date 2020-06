Hoffenheim holt Sturmtalent Asllani

Berlin/Zuzenhausen.Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin verliert in Fisnik Asllani eine seiner größten Nachwuchshoffnungen an Ligakonkurrent TSG 1899 Hoffenheim. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, soll der 17 Jahre alte Stürmer einen Vierjahresvertrag unterschreiben.

Asllani absolvierte bislang noch kein Spiel für die Profis und gehörte lediglich in der Vorbereitungsphase schon zur Mannschaft von Trainer Urs Fischer. „Er hat eine eingebaute Tor-Garantie, egal wo er spielt. Bei ihm sieht es immer so einfach aus, er weiß, wie Fußball geht“, hatte André Hofschneider, seit Ende Oktober 2018 Cheftrainer in Unions Nachwuchsleistungszentrum, über den jungen Angreifer gesagt. dpa

