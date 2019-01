Hoffenheim meistert Nervenprobe

Freiburg.Kerem Demirbay war vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw voller Elan. Der Mittelfeldspieler der TSG Hoffenheim kämpfte um jeden Ball und machte den 4:2 (1:1)-Sieg beim SC Freiburg mit einem fulminanten Distanzknaller in der 85. Minute perfekt. Es war eine klare Ansage auf dem Platz – und auch nach dem Abpfiff verdeutlichte der 25-Jährige sein Selbstvertrauen. „Wir sind sehr gut mit dem Druck umgegangen und waren die klar bessere Mannschaft. Der Sieg gibt uns einen Schub. Wir sind jetzt Sechster und haben eine gute Ausgangslage“, betonte Confed-Cup-Sieger Demirbay. „Ich hatte nie das Gefühl, dass uns Freiburg die drei Punkte klauen könnte. Es fühlt sich gut an, wieder zu siegen.“

Die Erleichterung über den ersten Punkte-Dreierpack in der Fußball-Bundesliga nach zuletzt neun sieglosen Pflichtspielen war bei allen TSG-Protagonisten deutlich spürbar. „Es war ein sehr intensives Spiel, das gut Unentschieden hätte enden können. Oliver Baumann hat stark gehalten und Kerem zum Glück das erlösende 4:2 gemacht“, erklärte Trainer Julian Nagelsmann. Nach dem Schlusspfiff im Schwarzwaldstadion umarmten sich die Hoffenheimer Profis und ballten die Fäuste. Sie hatten die richtige Antwort auf den enttäuschenden Rückrunden-Start gegen Bayern München (1:3) gegeben. „Die Galligkeit, die wir schon diese Woche im Training gezeigt haben, ist der richtige Weg. Wir brauchen Emotionen und Zweikampfstärke. Das hat bei den vielen Unentschieden vielleicht ein bisschen gefehlt“, analysierte Baumann. „Das ist jetzt ein erster Baustein für die Ziele, die wir erreichen wollen.“

Manager Alexander Rosen lobte die Abgeklärtheit der Mannschaft, die auch in kritischen Phasen die Ruhe behielt. „Ich weiß, was unsere Jungs können. Ich bleibe deshalb ruhig und habe die Überzeugung, dass wir unsere Ziele erreichen“, sagte Rosen, dem die beiden Abwehrschnitzer bei den Gegentreffern durch Lucas Höler (42.) und Florian Niederlechner (77.) natürlich nicht entgangen waren.

Gegentreffer nach Standards

„Beide Tore sind nach Standardsituationen gefallen – da haben wir nicht gut genug verteidigt“, rügte der Manager. Demirbay sprach von „Geschenken an die Freiburger“. Doch auch die Breisgauer waren in Geberlaune. Joelintons Führungstreffer leitete SC-Profi Pascal Stenzel mit einem fatalen Rückpass ein (19.), vor Andrej Kramarics Elfmetertor foulte der Freiburger Pechvogel an der Strafraumgrenze ungeschickt Nico Schulz (60.). Dafür war der dritte Hoffenheimer Treffer durch Kramaric besonders sehenswert (72.). „Viel schöner geht es nicht“, lobte Baumann, der in der turbulenten Schlussphase mehrmals starke Paraden zeigte. „In dieser Phase haben wir es Freiburg zu leicht gemacht. Ich bin froh, dass ich helfen konnte“, resümierte der frühere Profi des Sport-Clubs. „Aber es ist natürlich zu einfach, wie wir die Gegentore kassieren. Da müssen wir besser werden, wenn wir ins internationale Geschäft wollen.“

Baumann ließ keinen Zweifel daran, dass der Sieg in Freiburg nur ein erster Schritt in die richtige Richtung war – mehr nicht. Eine wichtige Erkenntnis des Auftritts war allerdings, dass die Mittelfeld-Reihe mit Florian Grillitsch, Dennis Geiger und Demirbay Stabilität brachte – und mehr Torgefahr, die Nagelsmann eingefordert hatte. „Wir Mittelfeldspieler müssen definitiv torgefährlicher werden. Da hat der Trainer Recht. Das ist uns diesmal gelungen“, sagte Demirbay und schickte eine Kampfansage an die Konkurrenz hinterher: „Wir sind ein sehr gutes Bundesliga-Team, das zumindest Europa League spielen sollte. Das sollte unser Weg sein.“ Der nächste Gegner heißt Fortuna Düsseldorf.

