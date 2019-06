Hoffenheim muss zum Bundesliga-Auftakt nach Frankfurt

Frankfurt/Main.Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Freitag die Spielpläne für die 1. und 2. Bundesliga veröffentlicht. Die TSG Hoffenheim startet am Samstag, 17. August, 15.30 Uhr, mit einem Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt in die neue Saison.

Das erste Heimspiel bestreitet die Mannschaft von Trainer Alfred Schreuder eine Woche später gegen den SV Werder Bremen. Am 7. Spieltag gastiert Meister Bayern München in Sinsheim. Das Duell mit Vizemeister Borussia Dortmund steigt am 17. Spieltag ebenfalls vor heimischer Kulisse. Das Auftaktspiel zur Saison 2019/2020 bestreitet am Freitag, 16. August, 20.30 Uhr, der FC Bayern München gegen Hertha BSC Berlin.

Bereits drei Wochen zuvor startet die 2. Bundesliga am Freitag, 26. Juli, in die kommende Saison: Der SV Sandhausen ist zum Saisonauftakt zu Gast bei Holstein Kiel. Ein attraktives Auftaktprogramm erhielten die beiden hessischen Zweitligisten. Darmstadt 98 muss am ersten Spieltag beim Hamburger SV antreten, Neuling SV Wehen Wiesbaden empfängt den Mit-Aufsteiger Karlsruher SC. Das Hessen-Derby findet am jeweils vorletzten Spieltag der Hin- und Rückrunde statt.

Alle Partien finden Sie auf der Homepage der DFL unter https://bit.ly/2FFPRUK