Hoffenheim ohne zahlreiche Stammspieler bei Roter Stern Belgrad

Belgrad.Trainer Sebastian Hoeneß setzt bei der TSG Hoffenheim weiter auf Rotation. Beim Europa-League-Gruppenspiel bei Roter Stern Belgrad verzichtet der Coach am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) auf zahlreiche Stammspieler. Unter anderen Vize-Weltmeister Andrej Kramaric, Florian Grillitsch, Christoph Baumgartner und Kevin Akpoguma zählen nicht zur ersten Elf für das Gastspiel in Serbien. Zu seinem Profidebüt kommt dafür der erst 18 Jahre alte Marco John, der von Anfang an spielen darf. Auch Melayro Bogarde und Joao Klauss stehen in der Startelf. Kramaric, Baumgartner und Co. sitzen immerhin auf der Bank und kommen als Joker in Frage.

Die Kraichgauer haben die ersten vier Europa-League-Spiele für sich entschieden und würden schon mit einem Punktgewinn in Belgrad vorzeitig den Gruppensieg absichern. Die Qualifikation für das Sechzehntelfinale hatte die Hoeneß-Elf schon mit dem Auswärtssieg bei Slovan Liberec in der Vorwoche perfekt gemacht. Das Hinspiel gegen den serbischen Traditionsclub hatte Hoffenheim mit 2:0 gewonnen.

