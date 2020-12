Hoffenheim unter Druck

Sinsheim.70 quälend lange Tage, sieben mehr oder weniger verpatzte Spiele: Die Sieglos-Serie der TSG Hoffenheim in der Bundesliga wird allmählich zur Geduldsprobe und soll an diesem Montag (20.30 Uhr/DAZN) endlich beendet werden. Auf die Frage, warum gegen den FCA die Wende gelinge, kündigte Trainer Sebastian Hoeneß forsch an: „Weil wir das Spiel morgen gewinnen werden.“ Mit einem Sieg könnte die TSG zum Abschluss des 10. Bundesliga-Spieltags nicht nur die bayerischen Schwaben überholen, sondern auch wieder an die ersehnten oberen Ränge heranrücken.

Wie sich die Bilanzen der Hoeneß-Elf in dieser Spielzeit national und international unterscheiden, ist grotesk. Während in der Europa League mit vier Siegen und einem Remis bereits der Gruppensieg perfekt gemacht wurde, gelang in der Liga nach dem furiosen 4:1 gegen Dauermeister FC Bayern nicht mehr viel. „Wir haben morgen die Möglichkeit, über einen Sieg ein paar Punkte gutzumachen, die wir in den letzten Spielen verloren haben. Wir müssen das Spiel als Chance begreifen“, kündigte Hoeneß an.

Torhüter Oliver Baumann will nach dem müden Ballgeschiebe (0:0) bei Roter Stern Belgrad gerne auch in der Liga mal wieder zu null spielen. Beim 1:1 bei Abstiegskandidat Mainz war zuletzt mehr drin, obwohl Dennis Geiger mit Rot vom Platz flog und nun in drei Ligapartien fehlen wird. Hoeneß brachte es auf den Punkt: „Ganz einfach gesagt, wir müssen mal ein Tor mehr machen als der Gegner. Was ich damit sagen möchte: Wir müssen schauen, dass wir mal in Führung gehen.“

Adamyan noch keine Option

Andrej Kramaric wird sicher zurück in der Startelf erwartet, neben ihm sollte Munas Dabbur beginnen. Mit wem am Montag noch nicht zu rechnen ist, sagte Hoeneß auch gleich: Sargis Adamyan, Jacob Bruun Larsen und Ishak Belfodil seien nach Corona-Infektionen zwar auf einem guten Weg, aber noch keine Option für Augsburg. dpa

