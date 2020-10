Hoffenheim-Verteidiger Ermin Bicakcic erfolgreich operiert

Zuzenhausen.Im Krankenbett liegend - aber dafür mit hochgetrecktem Daumen hat der Verteidiger der TSG Hoffenheim, Ermin Bicakcic, seine Fans über eine erfolgreich verlaufende Operation am Kreuzband informiert. Veröffentlich hat er das Foto auf seinem Twitter-Account. Dazu gab es noch einen auf Englisch verfassten Text zu lesen. Darin bedankte er sich „vom Herzen“ für die Unterstützung der Fans in den letzten Tagen. Er habe schon machen Kampf im Leben ausgefochten und verspricht, stärker wieder zurückzukommen.

Der 30 Jahre alte Bosnier erlitt beim 4:1 gegen den FC Bayern einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie einen Innenmeniskusriss. In den beiden bisherigen Bundesliga-Spielen in Köln (3:2) und gegen Bayern stand der Routinier jeweils in der Startelf des Teams von Trainer Sebastian Hoeneß.

