Hoffenheim vor Blitztrip

Zuzenhausen.Möglichst spät hin – und dann schnell wieder weg! Die TSG 1899 Hoffenheim hat ihre Reise zum Europa-League-Spiel beim FC Slovan Liberec im von der Corona-Pandemie besonders hart getroffenen Tschechien als Blitztrip organisiert. „Bei dem Ausblick auf unsere vielen Reisen bin ich ganz dankbar darüber, nicht noch eine Übernachtung im fremden Bett zu haben“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem vierten Gruppenspiel des Tabellenführers an diesem Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) pragmatisch.

Schon mit einem Unentschieden kann sich der Fußball-Bundesligist erstmals in seiner Clubgeschichte für eine K.o.-Runde im internationalen Geschäft qualifizieren. Um das Infektionsrisiko zu minimieren, bestritt die TSG ihr Abschlusstraining am Mittwoch in Zuzenhausen. Am Spieltag geht es morgens mit dem Flieger von Mannheim nach Bautzen, wo ein Tageshotel bezogen wird, um dann nach Liberec ins Stadion u Nisy zu fahren. Die Rückkehr ist direkt nach dem Abpfiff geplant.

Beide Clubs waren zuletzt von zahlreichen Corona-Ausfällen gebeutelt. Im Hoeneß-Team haben allerdings bis auf Stürmer Sargis Adamyan die sieben zuletzt positiv getesteten Profis die Quarantäne verlassen können. dpa

