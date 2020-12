Hoffenheim zeigt viel Moral

Mönchengladbach.In den Katakomben von Mönchengladbach gelang Sebastian Hoeneß etwas, wofür sonst eher sein Onkel Uli Hoeneß bekannt ist: er wählte klare Worte. Nach dem Weckruf, wie Verteidiger Havard Nordtveit die Pausenansprache beschrieb, drehte die TSG 1899 Hoffenheim auf und machte aus einem 0:1-Rückstand noch einen 2:1-Sieg. Und das bei einem Champions-League-Achtelfinalisten! „Für uns fühlt sich der Sieg super an. Wir haben viel investiert und aus unserer Sicht ist der Sieg aufgrund der zweiten Hälfte auch verdient“, sagte Hoeneß. „Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft.“

Unmittelbar vor dem Jahresfinale im DFB-Pokal gegen Greuther Fürth am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) kommt der Sieg im letzten Bundesliga-Spiel genau zur richtigen Zeit. Die Kraichgauer hatten in der Bundesliga seit September nicht mehr auswärts gewonnen und hinken dem ausgegebenen Ziel Europapokal-Qualifikation deutlich hinterher.

Sessegnon sorgt für Entscheidung

„Es war ein sehr wichtiger Sieg für uns, auch wenn wir sicher besser Fußball spielen können“, sagte Vize-Weltmeister Andrej Kramaric, der das Führungstor von Lars Stindl ausglich. Nachdem Marcus Thuram für seine Spuckattacke mit Rot vom Feld gestellt wurde, entschied Neuzugang Ryan Sessegnon kurz vor Schluss das Spiel.

„Es fühlt sich super an, dass ich heute den Siegtreffer erzielen konnte“, sagte der 20 Jahre alte Engländer nach seinem zweiten Bundesliga-Tor. In Überzahl habe man „unbedingt“ den Sieg bei der Borussia erzwingen wollen. „Zum Glück ist es uns gelungen“, fügte Sessegnon an. Auch wenn Hoffenheims Dreier angesichts des Blackouts von Thuram gegen Stefan Posch zu einer Randnotiz geriet (siehe weiteren Bericht).

Hoffenheim, das zuletzt schwer von Verletzungen und Corona-Fällen geplagt wurde, wird sich hingegen freuen, ein 50:50-Spiel endlich mal auf die eigene Seite gezwungenzuhaben. „Am Ende hatten wir den nötigen Willen und sind überglücklich, dass wir gewonnen haben“, sagte Stürmer Ihlas Bebou.

Der Kroate Kramaric, der am Samstag sein zweites Tor seit dem positiven Corona-Test im Oktober erzielte, schilderte, wie ihm das Virus noch immer zu schaffen macht. „Ich spüre meine Corona-Erkrankung schon noch ein wenig und bin nicht bei 100 Prozent“, sagte der 29-Jährige. Er hoffe, im neuen Jahr „auf dem höchsten Level zu spielen“. Das gilt auch für die TSG.

Rose: „Gibt uns kein gutes Gefühl“

Etwas pessimistischer geht Gladbach ins neue Jahr. Eigentlich hätte Gladbach in der Liga aufgrund der Leistungen vier bis fünf Punkte mehr verdient gehabt. So hinkt der Club mit 18 Punkten den Ansprüchen als Achter hinterher. „Das gibt uns kein gutes Gefühl“, sagte Rose nach der ersten Heimniederlage seit sieben Monaten. „Wir wollten unsere Tabellensituation verbessern. Das haben wir nicht geschafft. Deshalb haben wir im neuen Jahr ‘ne Menge Arbeit vor uns.“

Nach intensiven Wochen in der Champions League und der Bundesliga kriechen die Spieler müde „auf dem Zahnfleisch“ (Lazaro) Weihnachten entgegen. Gerade in den Heimspielen ließen die ausgelaugten Borussen zu viele Punkte liegen. „In dem Moment, wo wir führen, fangen wir an zu verwalten. Wir vermitteln das Gefühl, etwas verlieren zu können. Wir sind aber eine Mannschaft, die grundsätzlich dafür steht, Siege und Ergebnisse anzugreifen“, klagte Rose.

Doch dafür fehlen momentan Kraft und Energie. Hinzu kommen Stürmer in der Tor-Krise (Thuram, Breel Embolo) und Ausfälle wichtiger Leute wie Jonas Hofmann, Ramy Bensebaini und Alassane Plea. Zumindest Hofmann könnte nach seinem Muskelbündelriss am Dienstag im Pokal beim Regionalligisten Elversberg wieder spielen.

