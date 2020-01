Hoffenheimer Fehlstart - 1:2 Heimniederlage gegen Frankfurt

Sinsheim.Nach dem Schlusspfiff fielen sich die Frankfurter Kevin Trapp und David Abraham im eigenen Strafraum erleichtert in die Arme, während Hoffenheims Havard Nordtveit daneben enttäuscht in die Knie ging. Die Eintracht, in der Hinrunde Letzter der Auswärtstabelle, beendete in Sinsheim ihren Negativlauf und entführte beim 2:1 (1:0)-Erfolg verdient drei Punkte. „Es ist für uns immens wichtig, so aus

...