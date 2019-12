Hoffenheimer Glücksgefühle

Berlin. Im Moment der Befreiung explodierten bei Alfred Schreuder die Emotionen. Der Hoffenheimer Trainer sprintete nach Christoph Baumgartners erlösendem Treffer in der Nachspielzeit zum Torschützen in Richtung Eckfahne und feierte ausgelassen mit seinen Profis. Der 2:0 (0:0)-Coup bei Union Berlin setzte beim Fußball-Bundesligisten aus dem Kraichgau jede Menge Glücksgefühle frei. „Ich bin sehr froh über die Art und Weise, wie wir das Spiel angenommen haben. Es war für uns sehr wichtig, so zu gewinnen“, erklärte der sichtlich erleichterte Schreuder den wichtigen Dreier nach zuletzt vier sieglosen Partien.

Es war kein Sieg der Fußball-Kunst, sondern ein hart erkämpfter Erfolg, bei dem die TSG auch das nötige Quäntchen Glück hatte, als Oliver Baumann den Ausgleich durch Sebastian Andreasson mit eine Glanzparade verhinderte (86.). „Die Jungs haben Charakter gezeigt. Du musst im Kopf umschalten können, wenn es spielerisch nicht geht“, lobte Schreuder. Der Niederländer war stolz auf sein Team, das den Kampf gegen den starken Aufsteiger, der in den vier vorherigen Heimpartien ohne Gegentreffer geblieben war, annahm.

Vor allem in der hektischen zweiten Hälfte mit vielen Nickligkeiten zeigte Hoffenheim Biss - und hielt dagegen. Die Führung durch den ersten Treffer von Stürmer Elias Bebou seit dem 20. Oktober gegen Schalke 04 setzte die nötige Energie frei, um im Hexenkessel an der Alten Försterei letztendlich zu bestehen.

„Dürfen uns nicht ausruhen“

„Wir wussten, dass es ein sehr emotionales Match wird und haben sehr stark verteidigt“, analysierte Mittelfeld-Ass Sebastian Rudy mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht. Auch er hatte nach der 2:4-Heimniederlage gegen den FC Augsburg die richtige Reaktion gezeigt.

Der ansonsten ruhige und besonne Nationalspieler agierte diesmal überaus giftig, diskutierte nach strittigen Entscheidungen mehrmals mit dem Schiedsrichter und war sogar an einer Rudelbildung beteiligt. Doch genau dieses Feuer brauchte die TSG am Dienstagabend. „Wir wollten unbedingt die drei Punkte, dürfen uns jetzt aber nicht ausruhen“, betonte Bebou, der natürlich glücklich war, seine Torflaute mit seinem dritten Ligatreffer beendet zu haben. „Das ist eine große Erleichterung. Es war aber schon Glück dabei, dass der Ball abgefälscht wurde.“

Die Effektivität im Abschluss stimmte diesmal, die verbesserte Konzentration in der Defensive war aber ebenfalls ein entscheidender Faktor. Benjamin Hübner, gegen Augsburg nach einem Infekt noch 90 Minuten auf der Bank, ging neben Stefan Posch als Stabilisator und Führungsfigur voran - und leitete Bebous 1:0 ein. „Benni gibt uns Sicherheit“, lobte Schreuder seinen Routinier und Vize-Kapitän.

Ohne Vogt

Für Spielführer Kapitän Kevin Vogt blieb dagegen diesmal überraschend kein Platz im Kader, obwohl er nach überstandenen Wadenproblemen fit gewesen wäre. „Das war eine Entscheidung für das Match bei Union. Man muss immer schauen, wie die Jungs trainieren und was für das Spiel erforderlich ist“, begründete der TSG-Coach seine Wahl. Er habe im Kader nur Platz für vier Innenverteidiger gehabt - und diese vergab der 47-Jährige an Vogts Positionskollegen. Hübner und Stefan Posch begannen, Ermin Bicakcic und Kevin Akpoguma, denen im Duell mit Augsburg spielentscheidende Fehler unterlaufen waren, saßen zunächst auf der Bank. Schreuders Botschaft ist klar: Es gibt keine Sonderbehandlung, es zählt das Leistungsprinzip. „Das war keine leichte Entscheidung für den Trainer. Kevin ist unser Kapitän“, berichtete Rudy, ehe er ergänzte: „Das wird schon wieder.“

Für das Duell gegen Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr) werden die Karten ohnehin wieder neu gemischt. „Das wird ein total anderes Spiel, eine Riesen-Herausforderung“, blickte Schreuder voraus. „Der BVB steht aktuell defensiv etwas kompakter. Für uns wird die Konterabsicherung sehr wichtig sein.“ Rudy ist auf jeden Fall zuversichtlich: „Nach unserer Defensivleistung in Berlin gehe ich mit einem guten Gefühl in das Duell. Ich würde unsere Fans gerne einen Heimsieg zu Weihnachten schenken.“ (jb)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019