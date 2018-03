Hoffenheimer Sieg für's Vereinsklima - Verdientes 2:0 in Augsburg

Anzeige

Augsburg.Dieser Sieg hat 1899 Hoffenheim und Trainer Julian Nagelsmann so richtig gutgetan. Dank des wiedererstarkten Andrej Kramaric und des Sturmkollegen Serge Gnabry siegten die Kraichgauer nach einer konzentrierten Vorstellung mit 2:0 (1:0) beim FC Augsburg und besänftigten nach dem Wirbel um murrende Fans sowie Publikumskritik des Trainers weiter die Stimmung rund um den Verein mit dem erhofften Erfolgserlebnis. "Wir sind sehr glücklich, dass wir gewonnen haben. Ich denke, das war auch verdient", resümierte Nagelsmann, nachdem sich seine Mannschaft mal nicht wie schon so oft in dieser Saison eine Führung noch aus der Hand nehmen ließ.

Die Hoffenheimer bleiben nach dem neunten Saisonsieg im Rennen um einen Europa-League-Platz und freuten sich über das erste Zu-Null seit dem 1:0 am 16. Spieltag gegen den VfB Stuttgart.

Der ersatzgeschwächte FCA enttäuschte hingegen am Samstag in der Offensive und konnte damit nur eines seiner vergangenen sieben Bundesligaspiele gewinnen. "Das ist natürlich bitter", konstatierte FCA-Coach Manuel Baum. "Ich hatte nie das Gefühl, dass die Überzeugung da ist, das Spiel noch zu drehen."