Hoffenheimer Spaziergang

Sinsheim.Die TSG Hoffenheim setzt ihren Höhenflug in der Fußball-Bundesliga fort. Durch einen nie gefährdeten 3:0 (3:0)-Heimsieg über das erschreckend schwache Schlusslicht SC Paderborn schaffte die Mannschaft von Trainer Alfred Schreuder am Freitagabend den vierten Liga-Sieg in Serie und kletterte zumindest vorübergehend auf den fünften Tabellenplatz. „Das war ein souveräner Erfolg“, sagte Mittelfeldmann Florian Grillitsch: „Wir haben unsere Chancen genutzt.“

Einen besseren Start vor 23 629 Zuschauern hätten die Kraichgauer nicht erwischen können. Nach gerade einmal einer Minute und 16 Sekunden zimmerte Robert Skov einen Freistoß aus knapp 30 Metern zur Führung in den Paderborner Kasten. Dabei sah Leopold Zingerle im Tor des Aufsteigers nicht glücklich aus, doch das hemmte die TSG-Freude über Skovs ersten Bundesliga-Treffer natürlich kein bisschen.

Skov glänzt mit Freistoß-Hammer

Hoffenheim dominierte das Geschehen nach Belieben und hätte in der neunten Minute durch Ihlas Bebou nachlegen müssen, doch der Stürmer zielte nach einem schönen Pass von Grillitsch knapp vorbei. Pavel Kaderabek bewies in der Folge bessere Vollstrecker-Qualitäten, als er nach einer sehenswerten Kombination über den früheren Paderborner Lukas Rupp und Grillitsch das 2:0 erzielte (15.).

Paderborn, das am vergangenen Wochenende gegen Düsseldorf den ersten Saisonerfolg gefeiert hatte, lief viel – aber meistens dem Ball hinterher. Oliveira Souza gab in der 19. Minute den ersten Warnschuss ab, den TSG-Torhüter Oliver Baumann allerdings mühelos parierte.

Der überforderte SCP fand kein Mittel, um Hoffenheims Defensive zu knacken. Zudem offenbarte die Abwehr der Gäste immer wieder große Löcher. In der 26. Minute nutzte Jürgen Locadia nach Vorarbeit von Kaderabek einen groben Stellungsfehler zum dritten TSG-Streich. Vier Torschüsse, drei Treffer – erneut unterstrich die Mannschaft ihre Effektivität. Die konzentrierten Kraichgauer hatten sichtlich Spaß am Spiel, auch wenn sie diesmal deutlich weniger gefordert wurden. In dieser Verfassung dürften es die harmlosen Paderborner sehr schwer haben, den Klassenerhalt zu schaffen.

Im zweiten Durchgang konnte die TSG einen Gang zurückschalten und als ungefährdeter Ergebnis-Verwalter Kräfte schonen, Torjäger Andrej Kramaric blieb 90 Minuten auf der Bank. Die Paderborner Angriffsbemühungen blieben äußerst zaghaft – und wenn es einmal ansatzweise gefährlich werden konnte, waren die Hoffenheimer Abwehrspieler rechtzeitig zur Stelle. In der 74. Minute vergab der eingewechselte Sargis Adamyan aus kurzer Entfernung den vierten Treffer.

Wenn die TSG Hoffenheim weiter so fokussiert auftritt, könnte der Aufwärtstrend im November weiter anhalten – zumal sich auch der lange verletzte Rekordeinkauf Diadie Samassekou wieder fit gemeldet hat. Der im Sommer von RB Salzburg gekommene Mittelfeldakteur, der zuletzt am dritten Spieltag in Leverkusen zum Einsatz gekommen war, hat seinen Muskelfaserriss im Oberschenkel auskuriert und brennt auf seine Rückkehr. Am kommenden Freitag spielt die TSG beim 1. FC Köln, danach folgen Heimpartien gegen den FSV Mainz 05 und Fortuna Düsseldorf.

