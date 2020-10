Hoffenheimer Trio um Kramaric vor Europa League weiter in Quarantäne

Sinsheim.Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss auch zum Europa-League-Auftakt am Donnerstag (21.00/Nitro und DAZN) gegen den serbischen Meister Roter Stern Belgrad auf Torjäger Andrej Kramaric verzichten. Der Kroate ist wie Kasim Adams, der vergangene Woche ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet wurde, weiter auf ungewisse Zeit in Quarantäne. Das sagte Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag. Für Pavel Kaderabek, der einen Fall in der Familie hat, gilt dies auch.

Über die Dauer der Quarantäne konnte Hoeneß nichts sagen. "Die Jungs werden weiter getestet, es hängt davon ab, wie diese Tests ausfallen", sagte der 38-Jährige. Er habe mit ihnen telefoniert: "Es geht ihnen gut, sie sind symptomfrei." Ferner fallen weiterhin die verletzten Abwehrspieler Benjamin Hübner und Ermin Bicakcic aus.

Die Kraichgauer wollen nach dem Vorrunden-Aus 2017 in der Europa League und ein Jahr später in der Champions League jeweils unter Chefcoach Julian Nagelsmann dieses Mal unbedingt auf der internationalen Bühne überwintern. "Wir wollen die Gruppenphase überstehen, das ist unser großes Ziel. Ein Sieg gegen Roter Stern wäre da schon mal wichtig", sagte Hoeneß vor der Begegnung ohne Zuschauer im Sinsheimer Stadion.

Weitere Gruppengegner sind KAA Gent aus Belgien und der FC Slovan Liberec aus Tschechien. Die TSG hat zwar in allen 14 Europacup-Spielen bisher getroffen, aber nur eine Begegnung gewonnen: vor drei Jahren mit 3:1 gegen Istanbul Basaksehir.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020