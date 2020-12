Hoffenheims Gegner wird in der Europa League-Auslosung ermittelt

Zuzenhausen.Voller Spannung sieht die TSG 1899 Hoffenheim der Auslosung in der Europa League entgegen. Im UEFA-Sitz in Nyon/Schweiz wird am Montag (13.00 Uhr/Eurosport, DAZN und Sky Sport News HD) auch der Gegner der Kraichgauer in der ersten K.o.-Runde ermittelt. Der Fußball-Bundesligist überwintert erstmals in einem europäischen Wettbewerb. Ausgeschlossen ist eine Partie gegen den deutschen Rivalen Bayer Leverkusen.

Hoffenheim ist als Gruppensieger ebenso gesetzt wie zum Beispiel der AC Mailand oder Manchester United. Mögliche Gegner wären Benfica Lissabon, Dynamo Kiew oder Real Sociedad San Sebastián. Die Hinspiele der Runde der letzten 32 Mannschaften sind für den 18. Februar angesetzt, die Rückspiele für den 25. Februar. Als gesetztes Team hat die TSG das Rückspiel auf jeden Fall in Sinsheim.

