Hübner fällt gegen Chemnitz aus

Zuzenhausen.Die TSG 1899 Hoffenheim muss im Erstrundenspiel des DFB-Pokals in Chemnitz auf ihren Kapitän Benjamin Hübner (Bild) verzichten. Der 31 Jahre alte Abwehrchef hat sich im Training eine Kapsel-/Bandläsion im linken Fuß zugezogen, wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag bestätigte.

Als Alternativen für die Partie beim Regionalligisten Chemnitzer FFC am Sonntag (15.30 Uhr) gelten unter anderem Ermin Bicakcic und der zuletzt an Werder Bremen verliehene Ex-Spielführer Kevin Vogt. Der neue Trainer Sebastian Hoeneß setzte in der Vorbereitung meist auf eine Vierer-Abwehrkette. Offen ist, ob Hübner auch im ersten Ligaspiel der Kraichgauer die Woche darauf beim 1. FC Köln ausfällt. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.09.2020