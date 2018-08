Im Haifischbecken

Anzeige

Zuzenhausen.Steven Zuber wohnt in der Heidelberger Weststadt, aufgewachsen ist der Bundesliga-Profi der TSG Hoffenheim aber mit fünf Geschwistern in einem Bauernhaus in der Schweiz. Sein Heimatdorf Rikon im Tösstal war lange für das tibetische Kloster und eine Pfannenfabrik bekannt – doch spätestens seit seinem Treffer bei der Weltmeisterschaft gegen Brasilien (1:1) ist auch Zuber zum prominenten Aushängeschild geworden.

„Natürlich wird man durch so eine WM viel mehr wahrgenommen, nicht nur in der Schweiz“, berichtet der TSG-Profi über das gestiegene Interesse an seiner Person. Aus dem Tritt bringt dieser Rummel den 26-Jährigen aber nicht: „Mein Tor war ein schöner Moment, aber kein Titel. Wenn man im Achtelfinale gegen Schweden unglücklich 0:1 rausfliegt, bleiben gemischte Gefühle.“

Mittlerweile befindet sich Zuber wieder im Angriffsmodus. „Der Akku ist voll“, betont er. Am Samstag (15.30 Uhr) steht für Hoffenheim mit dem DFB-Pokal-Match beim 1. FC Kaiserslautern das erste Pflichtspiel auf dem Programm – und Zuber hofft dann auf einen Startelfplatz im zentralen Mittelfeld. Nachdem er seinen Stammplatz als Linksverteidiger in der vergangenen Saison an Nico Schulz verloren hat, orientiert sich der Schweizer neu. „Ich sehe meine Position nicht Außen, sondern im offensiven Bereich. Dort habe ich meine Qualitäten, als Achter“, betont der Nationalspieler.