In Nagelsmann brodelt es

Düsseldorf.Kevin Vogt stützte sich, schwer humpelnd, mit beiden Händen am Geländer ab, als er sich die paar Stufen vom Spielfeldrand hinunter in die Katakomben der Düsseldorfer Arena schleppte. In seinem Gesicht war deutlich zu erkennen, dass ihm die Oberschenkelprellung Schmerzen bereitete. Dass der Kapitän der TSG Hoffenheim nach der 1:2-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf dann nichts sagen wollte, zeigte, dass die Wehwehchen nicht nur physischer, sondern auch psychischer Natur waren. Vogt war sauer, genauso wie alle seine Mitspieler.

„Wenn wir ein schlechtes Spiel machen, können wir gegen jeden verlieren“, erklärte Nico Schulz. Der Neu-Nationalspieler war noch einer der besseren Hoffenheimer – vor allem im zweiten Abschnitt. „Wir haben die Tore nicht gemacht. Wir müssen im Abschluss effektiver sein“, sagte Schulz und betonte: „Ich spreche von wir.“ Dem 25-Jährigen war es zu billig, die Hauptschuld für die Niederlage auf Andrej Kramaric zu schieben. Eine halbe Stunde lang hatte die TSG den Aufsteiger aus Düsseldorf an die Wand gespielt. Dann hatte der Kroate das Kunststück fertig gebracht, den Ball aus fünf Metern – völlig frei stehend – am leeren Tor vorbei zu bugsieren.

Es war wahrlich ein irrer Fehlschuss, über den ZDF-Reporter Béla Réthy in der Pause bemerkte: „Das war wenig vizeweltmeisterlich.“ Auch Kramaric war einsichtig: „Ich weiß, dass ich den machen muss. Ich bin traurig, weil wir das Spiel sonst wahrscheinlich gewonnen hätten.“

Kramaric vergibt Großchance

Trainer Julian Nagelsmann war nicht einfach sauer; es war schlimmer. Er war bedient. Aber nicht wegen der vergebenen Mega-Chance, sondern aufgrund dessen, was danach mit seiner Mannschaft passierte: „Wir haben 30 richtig gute Minuten gespielt. Dann kam die 1000-prozentige Chance. Mich ärgert allerdings nicht so sehr, dass wir diese Möglichkeit vergeben haben, viel mehr ärgern mich die zwölf Minuten danach. Wir haben die Balance und die Struktur verloren. Alle waren nur noch damit befasst, warum wir die Chance nicht gemacht haben.“ Die Worte waren noch mit Bedacht gewählt, doch wer seinen bitterernsten Gesichtsausdruck dabei sah, der wusste, dass der 31-Jährige nicht nur sauer, sondern stinksauer war.

Seine Mannschaft hatte ein Spiel verloren, das sie nie und nimmer hätte verlieren dürfen. Die Gründe hierfür waren keine unbekannten. Nachdem schnell klar war, dass „die Fortunen“ die TSG fußballerisch nie und nimmer gefährden können, verfielen die Gäste in einen Selbstgefälligkeitstrott. Vogt & Co waren mehr ergötzt vom eigenen Ballbesitz, anstatt vorne mit Konsequenz für eine frühe Entscheidung zu sorgen. Eigentlich hatte man gedacht, dass die Hoffenheimer dieses Phlegma abgelegt hatten. Nichts da. Der Aufsteiger war im Vergleich zum Champions-League-Teilnehmer fußballerisch deutlich limitiert, dafür in Sachen Hingabe nahezu unbegrenzt.

Diese vor Augen geführte Leidenschaft müssen die Hoffenheimer für das erste Spiel in der Vereinsgeschichte in der Königsklasse am Mittwoch (18.55 Uhr/live bei DAZN) bei Schachtjor Donezk schnell wieder finden. Im Hinblick auf dieses Duell und auf die sechs weiteren Spiele binnen der kommenden 20 Tage sah Nagelsmann auch Nachteile aus der Düsseldorf-Niederlage: „Wir mussten 90 Minuten mit voller Kraft durchspielen. Das ist schwer, auf Dauer durchzuhalten.“

Nagelsmanns Sorge ist auch deshalb berechtigt, weil aktuell acht teils Langzeitverletzte (Lukas Rupp, Dennis Geiger, Nadiem Amiri, Kevin Akpoguma, Kerem Demirbay, Denjamin Hübner, Kasim Adams und Ermin Bicakcic) die richtige Belastungssteuerung der Mannschaft hemmen. Und so wie Kevin Vogt in die Kabine hinkte, konnte man sich auch nicht vorstellen, dass er bereits am Mittwoch wieder spielen kann. Mittelfeld-Taktgeber Florian Grillitsch erlitt zudem eine Prellung der linken Schulter.

