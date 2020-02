Jede Menge guter Omen

Sinsheim.Was könnte der TSG Hoffenheim am ehesten den Samstag vermiesen? Das Coronavirus? Anti-Hopp-Plakaten im Gästeblock? Oder doch der FC Bayern, der ab 15.30 Uhr in der ausverkauften Sinsheimer Arena gastiert?

Nach der obligatorischen Sicherheitsbesprechung mit Polizei, Sicherheitskräften und dem Roten Kreuz lautet die Devise: „Kein Grund zur Panik“, wie es Clubsprecher Holger Kliem ausdrückt. Das Rote Kreuz sei gut vorbereitet, alle im Verein und auch die Zuschauer in Sachen Viren sensibilisiert. Das gilt hoffentlich auch in Bezug auf die Vorkommnisse von Mönchengladbach. „Ich gehe davon aus, dass das nicht häufiger passiert. Es bringt ja keinem etwas“, sagt Hoffenheims Trainer Alfred Schreuder über das widerliche Transparent, mit dem einige Gladbacher „Fans“ am vergangenen Samstag TSG-Mehrheitsgesellschafter Dietmar Hopp ins Visier nahmen. Verstärkte Kontrollen vorm Gästeblock soll es in Hoffenheim nicht geben.

Seit vier Spielen sieglos

So geht die größte Gefahr am Samstag tatsächlich von den elf Münchner-Profis auf dem Rasen aus. „Die Bayern spielen wieder sehr, sehr gut“, sagt Schreuder über den Tabellenführer. Der Niederländer ist nicht abergläubisch, obwohl es nicht an guten Omen für seine Hoffenheimer mangelt.

Die TSG 1899 ist wie vor dem 2:1-Hinspiel-Coup in München seit vier Spielen sieglos. Die Bayern kommen mit dem Hochgefühl eines triumphalen Champions-League-Auftritts in London in den Kraichgau. Vorm Hinrundenduell im Oktober war es das 7:2 bei Tottenham, nun das 3:0 beim FC Chelsea. „Wir haben das natürlich gesehen“, sagt Schreuder. Und dann fehlt den Münchnern ja noch Top-Torjäger Robert Lewandowski. „Wenn er nicht mitmacht, dann ist das ein Vorteil für den Gegner. Er ist der beste Stürmer der Liga seit zehn Jahren“, sagt Schreuder.

Wer wohl Lewandowski ersetzt? „Gnabry, Müller oder Coutinho“, sagt Schreuder, nur um gleich danach zu betonen, dass er eigentlich gar nicht so viel über die Bayern sprechen wolle. Bloß nicht dieses eine Spiel zu groß machen. Dazu tendiere man als Trainer nämlich, verriet Schreuder: „Gegen die Bayern werden die Jungs volle Kanne da sein.“ Nur welche Jungs sind für den Angriff noch da?

Der Hoffenheimer Lewandowski heißt Kramaric. Der Stürmer hat für das Hoffenheimer Spiel eine ähnliche Relevanz wie der polnische Angreifer. „Andrej ist wieder fit“, sagt Schreuder über Kramaric, der zuletzt in Freiburg und Gladbach mit Leistenproblemen fehlte. Das ist umso wichtiger, weil Ishak Belfodil (Knie), Sargis Adamyan (Sprunggelenk) und Munas Dabbur (Knie) langfristig ausfallen. „Wir haben genug Personal, um gefährlich zu sein“, glaubt Schreuder: „Ihlas Bebou ist wieder fit. Jacob Bruun Larsen kann auch ganz vorne spielen.“

Christoph Baumgartner fungierte auch schon als zweite Sturmspitze. Und dann ist da ja noch Talent Maximilian Beier, der mit seinen gerade einmal 17 Jahren Bundesligaluft schnuppern durfte. Das Gute am Verletzungspech: „Talente können sich nur entwickeln, wenn sie spielen“, sagt Schreuder.

Statistik macht Mut

Als Mutmacher – auch für die jungen TSG-Talente – darf dann noch die Statistik dienen. Seit Sommer 2016 haben die Hoffenheim gegen die Bayern eine ausgeglichene Bilanz (drei Siege, ein Remis, drei Niederlagen). Zehn Punkte holte kein anderes Team gegen die Bayern. An allen drei Siegen war Alfred Schreuder übrigens als Co- oder Cheftrainer der TSG beteiligt. Mutig soll seine Mannschaft die 90 Minuten angehen. „Wir haben schon fünf Tore in zwei Spielen gegen sie erzielt“, erinnerte Schreuder nicht nur an das Hinspiel-2:1, sondern auch ans knappe 3:4 im DFB-Pokal-Achtelfinale Anfang Februar.

Florian Huber ist Sportredakteur bei der „Heilbronner Stimme“, die Mitglied der „G14plus“ ist: Eine bundesweite Kooperation von Sportredaktionen, die Beiträge austauschen. Auch diese Redaktion gehört zur „G14plus“.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020