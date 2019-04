Zuzenhausen.Bei den souveränen Siegen gegen Bayer Leverkusen (4:1), FC Augsburg (4:0) und Hertha BSC Berlin (2:0) zählte Kevin Vogt zu den besten Spielern der TSG Hoffenheim. Rechtzeitig zum Bundesliga-Endspurt hat der Kapitän sein Formtief überwunden. Der 27-Jährige wirkt selbstbewusst und strahlt auf dem Platz wieder die gewohnte Souveränität aus, was der Abwehr-Stabilität des Tabellen-Sechsten sichtlich gut tut.

„Wir haben aktuell einen Flow, belohnen uns jetzt mit einer vernünftigen Punkteausbeute“, berichtet der frühere Kölner. „Aber wenn wir nur ein paar Prozentpunkte nachlassen, wird es auch schwer gegen jeden Gegner. Es ist schön, dass wir jetzt Platz sechs zurückerobert haben, aber wir sollten uns nicht so viel mit der Tabelle beschäftigen, sondern mit den Dingen auf dem Platz. Wenn wir das beherzigen, dann bin ich optimistisch.“

Vogt, der sich gegenüber den Medien lange nicht geäußert hatte, übernimmt vor dem heutigen Auswärtsmatch gegen Schalke 04 (20.30 Uhr) wieder die ihm zugedachte Rolle als Führungsfigur. Sehr zur Freude von Julian Nagelsmann. „Kevin ist wieder der Alte. Er spielt jetzt sehr gut – auch nach Fehlern“, lobt der Coach. „Es ist normal, dass man nach einer langen Zeit mit tollen Leistungen mal in ein Loch fällt.“ Sein Abwehrchef habe sich selbst aus der Krise gekämpft, unterstreicht Nagelsmann. Die Rückkehr von Vogts Abwehrpartner Benjamin Hübner, der nach seiner Gehirnerschütterung in der Sommervorbereitung lange seine Form suchte, hat aber sicher auch einen Teil dazu beigetragen, dass der 27-Jährige wieder auftrumpft. „Natürlich hilft das und gibt Stabilität. Kevin und Benjamin haben auch privat einen guten Draht zueinander“, erläutert der Hoffenheimer Trainer.

Demirbay zu Arsenal?

Mit Vogt und Hübner sind zwei Eckpfeiler seines Erfolgskonstrukts wieder stabil. Doch ausgerechnet vor dem Wiedersehen mit Nagelsmanns Vorgänger Huub Stevens sorgen bei der TSG Wechselgerüchte um die Leistungsträger Nico Schulz (Borussia Dortmund) und Kerem Demirbay (Arsenal London/Besiktas und Galatasaray) für Wirbel. Doch der Erfolgstrainer, der in Gelsenkirchen unbedingt den vierten Sieg in Serie einfahren will, bleibt gelassen. „Es ist schön, dass ich das nicht mehr bewerten muss. Das müssen Manager Alex Rosen und Alfred Schreuder als Trainer im Sommer klären“, sagt Nagelsmann. „Wir haben uns inzwischen daran gewöhnt, dass Top-Clubs aus England oder aus der Bundesliga anklopfen.“

Demirbay und Schulz seien beide wichtige Spieler im „Hier und Jetzt“ für Hoffenheim, bestätigt Nagelsmann den Wert der Umworbenen für die TSG, gibt aber im Fall des aus der Schalker Jugend stammenden Demirbay zu bedenken, „dass Kerem auch längere Zeit mit Verletzungen und Leistungsschwankungen zu tun gehabt hat“.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.04.2019