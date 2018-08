„Können viel besser spielen“

München.Ganz klar: „Meisterlich“ war die Hoffenheimer Leistung bei der 1:3-Niederlage in München am Freitagabend nicht. Aber natürlich wäre es auch verkehrt, die TSG gleich nach dem ersten Spiel, und das noch beim Serien-Meister FC Bayern, an der „Maximal-Meister-Aussage“ von Julian Nagelsmann zu messen. Das „Video-Chaos“ in der Schlussphase, bei dem sich der Coach und Alexander Rosen, Direktor

...