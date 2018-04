Komplimente an den Rivalen

Anzeige

Zuzenhausen.Julian Nagelsmann erwartet mit 1899 Hoffenheim ein heißes Duell bei Eintracht Frankfurt im Kampf um die Europacup-Plätze und zieht schon mal den Hut vor seinem Trainerkollegen. „Die Arbeit von Niko Kovac ist sensationell. So viele Spieler aus verschiedenen Ländern mit verschiedenen Sprachen zu einer Einheit zu formen, die nicht nur kämpft, sondern richtig guten und total stabilen Fußball spielt: Chapeau, Chapeau, Chapeau für deine Arbeit“, schwärmte der 30-Jährige bei der Pressekonferenz am Freitag.

Frankfurt liegt vor der Bundesliga-Partie am morgigen Sonntag (18 Uhr/Sky) als Tabellensechster drei Punkte vor den Kraichgauern. Beide Clubs peilen die Europa-League-Teilnahme an und dürfen sogar noch von einem Champions-League-Platz am Ende der Saison träumen. Nagelsmann hat sich zwar schon mal an einem Tabellenrechner versucht, „aber es war mir zu anstrengend, jedes Spiel zu tippen. Was wäre wenn – das macht auch nur dann Sinn, wenn man selbst gewinnt.“

Topform wieder erreicht

Die Hoffenheimer haben jedenfalls mit zehn Punkten aus den letzten vier Spielen und dem 6:0 zuletzt gegen den 1. FC Köln bewiesen, dass sie nach einem verhaltenen Rückrundstart in Top-Form sind. Den Aufschwung beim letztjährigen Bundesliga-Vierten führt Nagelsmann auch darauf zurück, dass er derzeit etwas weniger wechsele, „weil die Gesamtstruktur nicht so stabil war“. Außerdem würde man bei der Angriffshöhe immer mal wieder variieren, weil „viele Mannschaften gegen uns nur hinten reinstehen und auf Fehler lauern“. Und man habe auch mehr Tore geschossen. Die Angreifer Serge Gnabry (sieben Saisontore), Mark Uth (zwölf) und Andrej Kramaric (neun) bereiten den Gegnern derzeit jedenfalls so einige Probleme.