Konstant inkonstant

Sinsheim.Eine Erfahrung nimmt Alfred Schreuder aus seiner ersten Saison als Cheftrainer in der Fußball-Bundesliga auf jeden Fall mit: Das Leben im Konjunktiv bringt einen nicht weiter. Auch wenn es für eine abschließende Beurteilung natürlich noch zu früh ist, so verdichtet sich doch ein Befund. Hätte die TSG 1899 Hoffenheim stabil ihr vorhandenes Leistungsniveau abgerufen, wäre mehr möglich gewesen. Stattdessen droht eine Spielzeit der verpassten Möglichkeiten.

Die 2:3 (1:1)-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg passte da gut ins Bild. Mit einem Sieg hätten die Kraichgauer einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Europapokal-Plätze distanzieren können. Doch stattdessen präsentierte sich die TSG in der ersten Halbzeit seltsam mutlos und uninspiriert, um sich dann – als das Spiel nach dem 2:2 durch einen verwandelten Handelfmeter von Andrej Kramaric nach einer Stunde deutlich in Richtung der Nordbadener zu kippen schien – geradezu amateurhaft auskontern zu lassen. Von Wout Weghorsts drittem Treffer (71.) erholten sich die Hoffenheimer nicht mehr.

Maue Rückrunden-Bilanz

„Wir dürfen bei einem eigenen Eckball nicht so in einen Konter laufen“, tadelte Schreuder: „In manchen Situationen muss die Konzentration einfach höher sein.“ Da dem aber wieder einmal nicht so war, stagniert die TSG in der Rückrunde direkt hinter den Europapokal-Plätzen und hat bisher die Gelegenheit verpasst, die schwächelnden Freiburger oder sogar den Sechsten Schalke 04 unter Druck zu setzen. Zwei Siege und drei Niederlagen stehen seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Januar zu Buche – während die Erfolge in Bremen (3:0) und vor allem gegen Leverkusen (2:1) Hoffnung auf eine stabilere zweite Hoffenheimer Halbserie machten, tut die Null-Punkte-Ausbeute gegen Frankfurt (1:2), Freiburg (0:1) und jetzt Wolfsburg überaus weh. Das sind allesamt Teams, die vom Niveau auf Augenhöhe mit den Kraichgauern unterwegs sind.

Schreuder verwies erneut auf den „Prozess“, in dem er und das Team sich nach dem Umbruch und dem Abgang mehrerer Leistungsträger im vergangenen Sommer befänden. „Der Weg geht langsam nach oben, aber nicht gerade. Wir sind einfach noch nicht gut genug. Um etwas zu erreichen, muss mehr kommen. Wir sind nicht besser als Freiburg oder Wolfsburg“, sagte der Niederländer. Der 47-Jährige muss sich allerdings ankreiden lassen, dass auf seinem Kerngebiet als Fußballlehrer, also Taktik, Einstellung und Ausführung der gemachten Vorgaben, kein kontinuierlicher Aufwärtstrend erkennbar ist. „Wir haben die Saison nicht gut angefangen, dann war es gut. Jetzt ist es wieder weniger gut“, umschrieb Schreuder die auffälligen Schwankungen in den Hoffenheimer Ergebnissen. In München und gegen Dortmund gewonnen, zuhause gegen Mainz und Augsburg klar verloren. Hoffenheim spielt konstant inkonstant.

Erst fehlerhaft, dann naiv

In der ersten Halbzeit, in der Weghorsts Handelfmeter Wolfsburg in Führung brachte und den Niedersachsen ein zweiter Treffer von Admir Mehmedi wegen hauchdünner Abseitsstellung per Videobeweis nicht gegeben wurde (40.), missfielen Schreuder technische Defizite, eine im Spielaufbau zu passive Dreier-Abwehrkette, zu wenig Tempo und ausbleibende Spielverlagerungen.

Nach Christopher Baumgartners Ausgleichstreffer (45.) und der Umstellung auf ein 4-3-3 funktionierte das Hoffenheimer Spiel nach dem erneuten Rückstand durch das zweite Elfmetertor von Weghorst (52., wieder nach Videobeweis) und Kramarics 2:2 besser, nun aber brachte sich die TSG durch eine erstaunlich naive Herangehensweise zumindest um das Remis. „Wir haben einfach nicht gut gespielt, da muss viel mehr kommen“, äußerte sich Kapitän Benjamin Hübner selbstkritisch, während sein Trainer mit Blick auf die anstehenden Aufgaben gegen Gladbach, Bayern und Schalke darauf setzt, dass sein Team sich gegen die Top-Clubs leichter tut: „Vielleicht sind die nächsten Gegner etwas einfacher, um uns auf sie einzustellen.“ Die Hoffnung ist die kleine Schwester des Konjunktivs.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.02.2020