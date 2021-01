Kramaric bringt TSG auf Kurs

Sinsheim.Locker und lässig erledigte Andrej Kramaric zwei Mal vom Elfmeterpunkt seinen Torjäger-Job (7./75.). Mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht nahm der Rekordmann der TSG Hoffenheim jeweils die Gratulationen seiner Teamkollegen entgegen. Beim souveränen 3:0 (2:0)-Heimsieg über den 1. FC Köln war der Vize-Weltmeister der entscheidende Faktor – und als Extra-Belohnung gab es obendrauf eine neue Bestmarke. Mit nun 74 Bundesliga-Treffern zog er an Ivica Olic vorbei und wurde zum erfolgreichsten kroatischen Bundesliga-Torschützen.

„Elfmeter sind immer eine Kopfsache. Ich bin sehr glücklich und muss mich bei meinem Teamkollegen bedanken. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Rekord schaffen kann. Olic ist ein sehr großer Spieler“, sagte Kramaric nach dem zweiten TSG-Dreier in Folge, durch den sich der Club erst einmal aus der Krise verabschiedete und mit 22 Punkten in der Tabelle auf Platz elf kletterte. Kölns Dominick Drexler haderte: „Wir haben Hoffenheim zwei Elfmeter geschenkt. Das tut sehr weh.“

Kramaric, der seit fünf Jahren für Hoffenheim spielt, ist die Lebensversicherung der TSG. Zwölf Buden hat der Stürmerstar in dieser Spielzeit schon wieder auf dem Konto, obwohl er durch eine Corona-Erkrankung im Herbst lange brauchte, um wieder seine Topform zu erreichen. Doch seit einer Woche wirbelt der 29-jährige Kramaric wie zum Saisonstart. Beim 3:0 in Berlin netzte er zwei Mal ein – und am Sonntagabend gegen Köln gelang ihm dies erneut. Die Domstädter liegen ihm eben. Schon beim 3:2-Sieg in der Hinrunde hatte der Mann aus Zagreb alle drei Tore für Hoffenheim erzielt, das den sechsten Liga-Erfolg in Serie über die Geißböcke einfuhr.

Die Erfolgsformel bei der TSG, bei der Havard Nordtveit für Kevin Vogt (Schulterverletzung) als Abwehrchef auflief, ist denkbar einfach. Trifft Kramaric, läuft es. Nach seinem ersten Elfmeter-Streich – FC-Profi Sava-Arangel Cestic hatte einen Schuss von Ihlas Bebou mit der Hand abgeblockt – verfehlte der Führungsspieler in der 27. Minute nur knapp das 2:0, für das eine Minute später Christoph Baumgartner sorgte. Der Österreicher lenkte einen Distanzschuss von Mijat Gacinovic in den Kölner Kasten. Kramaric verteilte diesmal Glückwünsche – und Hoffenheim, das die Leihe von Offensivspieler Jacob Bruun Larsen zum RSC Anderlecht bis Saisonende bestätigte, war endgültig auf Kurs. Für Markus Gisdol war es dagegen eine bittere Rückkehr in die Sinsheimer Arena. Bald acht Jahre nach der erfolgreichen Retter-Mission in Hoffenheim, als der Schwabe über die Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern auf den letzten Drücker die Bundesliga hielt, sitzt er mit den Rheinländern aktuell auf Platz 16 fest. Der Erfolg über Schalke am Mittwoch brachte keinen Schwung.

In der 30. Minute blieb dem FC-Coach keine andere Wahl, als einen Doppelwechsel zu vollziehen. Cestic, der bei beiden Gegentoren schlecht aussah, und Kingsley Ehizibue mussten für Jorge Mere und Jan Thielmann weichen. Eine persönliche Höchststrafe. Vier Minuten später bewahrte TSG-Torhüter Oliver Baumann sein Team mit einer Glanzparade bei einem Schuss von Marius Wolf aus drei Metern vor dem Anschlusstreffer.

Baumann pariert Elfmeter

In der 42. Minute zielte Kramaric für die Heimelf knapp vorbei. Doch der FC steckte nicht auf. Nach einer Ecke in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit köpfte Wolf an den Pfosten. Ein Schreckmoment für das Hoeneß-Team, das ansonsten durch den Berliner Brustlöser deutlich sicherer auftrat – während Köln vor allem die Präzision und Durchschlagskraft fehlte.

Daran änderte sich auch im zweiten Abschnitt nichts. Köln fehlten die zündenden Ideen, Hoffenheim spielte konsequent weiter – ohne allerdings zunächst seine Chancen durch Kramaric (65.) und Baumgartner (67.) verwerten zu können. In der 75. Minute erhöhte Kramaric schließlich per Strafstoß auf 3:0, nachdem zuvor Baumgartner von Anthony Modeste gefoult worden war. Der Ex-Hoffenheimer scheiterte in der 78. Minute dann bei einem Elfmeter an Baumann. Stefan Posch hatte Wolf gefoult.

Drei Minute später hatte Kramaric Feierabend, für ihn kam Munas Dabbur. „Wir haben einen ganz guten Weg eingeschlagen und im Training an unseren Baustellen gearbeitet. Wir verteidigen besser zusammen“, erklärte Baumann. „Es ist schön, dass unsere Arbeit jetzt Früchte trägt.“

Am nächsten Samstag müssen die Kraichgauer bei Spitzenreiter Bayern München ran, der nach der schmerzhaften Hinspiel-Niederlage besonders motiviert sein dürfte.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.01.2021