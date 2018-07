Kroatiens Torschütze Kramaric lässt Zukunft in Hoffenheim offen

Anzeige

Kramaric war im Januar 2016 vom Premier-League-Club Leicester City zur TSG gekommen - erst als Leihgabe, später verpflichtete ihn der Bundesligist für elf Millionen Euro Ablöse. Seinen Marktwert hat der WM-Stürmer längst mehr als verdoppelt.

Mit den Kroaten trifft Kramaric, der gegen Russland an der Seite von Eintracht Frankfurts Angreifer Ante Rebic spielte, nun am Mittwoch im Halbfinale ausgerechnet auf England, wo er einst ein Jahr lebte. "Das wird ein ganz hartes Spiel", sagte der Angreifer. "England war von Anfang an einer meiner WM-Favoriten." (dpa)