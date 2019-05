Letztes Heimspiel für Nagelsmann

Zuzenhausen.Der Kreis schließt sich. Am 11. Februar 2016 übernahm Julian Nagelsmann das Bundesliga-Team der TSG Hoffenheim von Huub Stevens, zwei Tage später folgte in seinem ersten Spiel als Cheftrainer ein 1:1 in Bremen. Damals ging es für die Kraichgauer im Abstiegskampf um das sportliche Überleben. Am Samstag (15.30 Uhr) heißt der Gegner erneut SV Werder - und diesmal geht es für die TSG in

...