Lust auf neue Höhenflüge

Zuzenhausen.Der Optimismus ist groß, der Ehrgeiz riesig. Julian Nagelsmann will in seiner letzten Bundesliga-Saison als Trainer der TSG Hoffenheim für den nächsten Paukenschlag sorgen. Den FC Bayern ärgern, in der Champions League für Furore sorgen – der 31-Jährige hat hohe Erwartungen an sich selbst, seine Spieler und den ganzen Club. „Die Krönung wäre der Meistertitel. Dass das nicht einfach ist, weiß ich auch, aber ich strebe immer nach dem Maximalen, das geht, und das ist der Meistertitel. Das wird aber schwer. Aber ich glaube, dass grundsätzlich alle 18 Mannschaften gerne Meister werden“, schickte Nagelsmann im Trainingslager in Österreich eine Kampfansage an die Konkurrenz.

Er will unbedingt beweisen, dass die vorzeitige Bekanntgabe seines Wechsels zu RB Leipzig die richtige Entscheidung war. „Ich bin durch meinen feststehenden Abschied zwei, drei Prozentpunkte ehrgeiziger als sonst schon“, betont der gebürtige Landsberger. Das Erstrunden-Match im DFB-Pokal in Kaiserslautern war die erste Standortbestimmung unter Pflichtspielbedingungen – und die TSG nahm die Hürde beim Drittligisten trotz acht verletzten oder gesperrten Leistungsträgern souverän mit 6:1. „Wir haben das erste kleine Ziel erreicht“, hakte Nagelsmann das Match schnell ab. Am Freitag muss die TSG vor einem Millionenpublikum an den TV-Geräten beim Bundesliga-Eröffnungsspiel in München (20.30 Uhr/live im ZDF) beweisen, was in ihr steckt.

„Kader in der Breite viel stärker“

Das Selbstvertrauen ist nach Platz drei in der vergangenen Saison enorm. „Wir freuen uns auf dieses Duell. Ich habe genug Spieler, um Ausfälle zu kompensieren“, betont der Coach. Steven Zuber, der vom Linksverteidiger zum zentralen Mittelfeldmann umgeschult hat, ergänzt: „Unser Kader ist in der Breite stärker geworden.“

Für Leonardo Bittencourt (1. FC Köln), Vincenzo Grifo (Borussia Mönchengladbach), Ishak Belfodil (Standard Lüttich), Joshua Brenet (PSV Eindhoven) und Kasim Adams Nuhu (Young Boys Bern) haben die Kraichgauer rund 25 Millionen Euro an Ablösesummen investiert. Zudem lauert mit Stürmer David Otto das nächste Eigengewächs auf seinen Durchbruch auf der großen Bühne. „Wir wollen wieder oben dabei sein. Das ist unser Ziel. Auch in der Champions League wollen wir nicht nur Mitläufer sein“, gibt Mittelfeld-Mann Florian Grillitsch stellvertretend die Richtung vor.

Mit der Vorbereitung war Nagelsmann sehr zufrieden. Lediglich die Generalprobe bei der Saisoneröffnung in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena gegen den spanischen Erstligisten SD Eibar (1:1) konnte die Erwartungen des Trainers nicht erfüllen. Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Mittelfeld-Taktgeber Kerem Demirbay. Der Nationalspieler erlitt einen Bänderriss im Knöchel und fällt wochenlang aus. Nadiem Amiri muss nach seiner Fuß-Operation sogar drei Monate pausieren. Die Schaltzentrale könnte zu Rundenbeginn also die Problemzone der TSG werden. Neben den gesetzten Demirbay und Amiri fällt Dennis Geiger (Oberschenkel) wohl bis Ende September aus. „Er hatte bereits einen Rückschlag. Wir müssen ihn vorsichtig heranführen“, will Nagelsmann nichts überstürzen. Lukas Rupp wird nach seinem Kreuzbandriss frühestens Ende Oktober wieder zur Verfügung stehen. Da auch Grillitsch (muskuläre Probleme) zuletzt Probleme hatte, könnte Zuber eine bedeutende Rolle zukommen. „Ich habe meine Qualitäten als Achter“, lauert der Schweizer WM-Teilnehmer neben Bittencourt und Grifo auf seine Chance.

Wer schießt die Tore?

In der Abwehr nimmt Innenverteidiger Adams Nuhu bereits eine wichtige Position ein. Der ghanaische Nationalspieler soll neben Kapitän Kevin Vogt, der gestern seinen Vertrag bis 2022 verlängerte, und Benjamin Hübner der x-Faktor in der Hoffenheimer Hintermannschaft werden.

Die eingespielte TSG verfügt über einen Kader, der sich trotz der großen Konkurrenz und der aktuellen Verletzungsprobleme wieder unter den Top drei der Bundesliga platzieren kann. Der Erfolgsplan steht und fällt allerdings mit der Abschlussstärke der Offensive. Nach den Abgängen von Serge Gnabry (Bayern München) und Mark Uth (Schalke) steht WM-Finalist Andrej Kramaric – der seinen Vertrag gerade vorzeitig verlängert hat – in der Verantwortung. Der Kroate, der erst spät ins Training einstieg und Knieprobleme hatte, allein wird aber nicht reichen. Hoffenheim braucht einen zweiten Knipser, um Nagelsmanns Träume erfüllen zu können. Joelinton (Dreierpack im Pokal gegen Kaiserslautern), Belfodil, Adam Szalai oder Otto sind dafür die Kandidaten. Auch ihr Ehrgeiz ist riesig.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018