Mehr in der Luft als auf dem Feld

Sinsheim.Für die deutschen Fußball-Nationalspieler waren im September zwei Stunden im Bus unzumutbar, um am Tag vor dem Länderspiel in der Schweiz von Stuttgart nach Basel zu gelangen. Die Profis der TSG Hoffenheim verbringen an diesem Donnerstag zwei Stunden im Flieger nach Belgrad, um abends (18.55 Uhr/DAZN) bei Roter Stern Belgrad den Gruppensieg in der Europa League perfekt zu machen. Nach dem Spiel geht es wieder retour gen Heimat, so dass man am Ende des Tages wohl mehr Zeit in der Luft, als im Stadion Rajko Mitic verbracht hat. Über die Bordbesatzung des Charterfliegers war sich Cheftrainer Sebastian Hoeneß am Mittwochnachmittag noch unschlüssig. „Wir müssen uns noch final besprechen, wer mitkann“, sagte da der 38-Jährige. Immerhin: „Es sind keine schweren Verletzungen hinzugekommen.“

Unentschieden reicht

Allerdings stand das eine oder andere Fragezeichen hinter jenen Akteuren, die zuletzt coronainfiziert waren. „Da gibt es schon noch Nachwirkungen“, sagte Hoeneß: „Aktuell gehe ich von dem Kader aus, den wir zuletzt auch hatten.“

Das heißt: Fehlen werden weiterhin die Langzeitverletzten Benjamin Hübner und Pavel Kaderabek. Beide kommen im Fußballjahr 2020 nicht mehr zum Einsatz, verriet Hoeneß. Hübner plagt eine „sehr hartnäckige Fußverletzung, die nach Belastung aufgebrochen ist“. Ein nicht minder großer Pechvogel ist Pavel Kaderabek. Der Tscheche versäumte in den vergangenen Jahren kaum ein Spiel. Im Oktober musste er in häusliche Quarantäne, weil es in der Familie einen Coronafall gab. „Eine hartnäckige und komplizierte Wadenverletzung sorgt muskulär für Probleme, bei Belastung erleidet er immer wieder einen Rückfall“, schilderte Hoeneß die Problematik.

Nun hat man sich entschlossen, noch vorsichtiger zu sein, Geduld aufzubringen, obwohl dafür der Spielplan nicht gerade gemacht ist. „Aller Voraussicht nach wird Pavel dieses Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen“, sagt Hoeneß. Welchen Status Kaderabek bei der TSG genießt, sieht man beim Blick auf den Kader: „Wir könnten ihn auf der Position sehr gut gebrauchen“, sagt Hoeneß.

Der einzige andere gelernte Rechtsverteidiger (Joshua Brenet) ist keine Option. Der Ersatzrechtsverteidiger heißt Stefan Posch. „Poschi macht das gut, aber er ist gelernter Innenverteidiger“, meint Hoeneß – und dort könnte er ihn eben auch gut gebrauchen.

Auch am nächsten Montag, wenn das zweifelsohne wichtigere Spiel in den nächsten sieben Tagen auf dem Programm steht. Dann gastiert der FC Augsburg in der Sinsheimer Arena (20.30Uhr/DAZN) und die Serie von sieben sieglosen Bundesligaspielen soll reißen. „Der Montag ist natürlich besonders wichtig, in der Bundesliga wollen wir bereit sein für den lang ersehnten Dreier.“ Belgrad im Blick, Augsburg mehr als nur im Hinterkopf, so lautet die Devise.

Ein Unentschieden in Serbien genügt schon, um den Gruppensieg perfekt zu machen. „Das ist jetzt unser Ziel“, sagt Hoeneß. Der europäische Fußballverband UEFA würde das Erreichen mit einer Extra-Million Euro versüßen. „Für den Club ist es auch nicht ganz unwichtig, da gibt es noch ein bisschen Kohle“, sagt der Trainer über die Punkt- und Gruppensiegprämien: „Insofern sind wir schon heiß, das Ding klarzumachen.“

Hoeneß sprach von Volldampf in Richtung Gruppensieg. Die Serben brauchen einen klaren Heimerfolg, um an der TSG im direkten Vergleich (Hinspiel 2:0 für die TSG) vorbeizuziehen. Ein Zähler reicht dem Europapokalsieger von 1991 hingegen schon, um Rang zwei abzusichern.

