Mit Babbel, Widmayer und Müller als Verteidiger?

Tote-Hosen-Chef Campino steht gerne mitten drin im Düsseldorfer Fan-Block. Mit Hoffenheims Trainer Markus Babbel verbindet ihn gute Freundschaft. © dpa

Zuzenhausen."Wenn er es überhaupt einer Mannschaft gönnt, gegen Fortuna Düsseldorf zu gewinnen, dann meiner." Markus Babbel redet von Campino, dem Sänger der Punkrockband "Die Toten Hosen". Beide verbindet innige Freundschaft. Gestern Abend noch trafen sie sich am Rande des "SWR 3-Exklusiv-Konzerts" in Heidelberg, die Eintrittskarte für den großen Hosen-Auftritt am 15. Dezember in der Mannheimer SAP-Arena

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.11.2012