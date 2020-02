Münchner Muskelspiel

München.Diesmal wurde das Gastspiel in München für die TSG Hoffenheim zu einem bitteren Erlebnis. Der formstarke FC Bayern ließ sich im Achtelfinale des DFB-Pokals von den Kraichgauern, die das Bundesliga-Duell im Oktober mit 2:1 gewonnen hatten, nicht aus dem Tritt bringen. Die TSG war bei der 3:4 (1:3)-Niederlage am Mittwochabend über fast die komplette Distanz chancenlos, ehe sie in der Schlussphase durch Nachlässigkeiten der Heimelf noch einmal verkürzen konnte.

„Wir haben in der Halbzeit gesagt, wir brauchen das Anschlusstor. Dann hatten wir drei sehr gute Chancen und auch die Tore, aber am Ende hat es nicht gereicht“, ärgerte sich Hoffenheims Torhüter Philipp Pentke über die Niederlage. „In der zweiten Halbzeit hatten wir zu viele einfache Ballverluste, sonst wäre Hoffenheim nicht noch einmal zurückgekommen. Davor hatten wir das Spiel sehr gut im Griff“, analysierte Bayern-Stürmer Serge Gnabry selbstkritisch.

Eigentor von Hübner

Die erste Halbzeit wurde zu einer Machtdemonstration des FC Bayern mit lediglich einer kleinen Verzögerung. In der achten Minute gingen die Hoffenheimer durch ein Eigentor von Jerome Boateng in Führung. Der Bayern-Innenverteidiger lenkte einen Schuss von Ihlas Bebou unglücklich in den eigenen Kasten. Doch das war’s lange Zeit mit den Glücksgefühlen für die Kraichgauer. Angestachelt durch den unverhofften Rückstand drehte der Bundesliga-Tabellenführer richtig auf.

In der 13. Minute fiel der Ausgleich. Der starke Alphonso Davies brachte den Ball scharf in den Strafraum hinein – und TSG-Kapitän Benjamin Hübner lenkte den Ball von Thomas Müller bedrängt ins eigene Tor. Doch die Bayern hatten noch lange nicht genug. Müller gelang nach einem schönen Pass von David Alaba die 2:1-Führung (20.). Auch in dieser Szene war Hübner wieder zweiter Sieger. Der Abwehrchef wurde zur tragischen Figur im Hoffenheimer Team, denn er war auch beim dritten FCB-Streich durch Robert Lewandowski beteiligt (36.). Der Torjäger nutzte nach einem Kopfballduell zwischen Müller und Hübner die Verwirrung in der Hoffenheimer Defensive per Kopf. Auch Pentke sah in dieser Szene nicht gut aus. Zuvor aber hatte der Torhüter sein Team mit starken Paraden im Match gehalten. Gegen Lewandowski (23.) und Serge Gnabry (24./25.) bewies der Vertreter des verletzten Oliver Baumann jeweils seine Klasse.

Nichtsdestotrotz spielten die Münchner mit der TSG Katz’ und Maus. Benjamin Pavard verpasste die nächste Großchance zum vierten Treffer (41.). Im zweiten Durchgang drängten die Münchner unvermindert weiter. Lewandowski scheiterte an Pentke (51.), Müller zielte knapp über den TSG-Kasten (52.). Die Bayern gingen äußerst leichtfertig mit ihren hochkarätigen Möglichkeiten um. Dann gab es wieder ein Lebenszeichen der Gäste, doch Bebous Schuss klärte die Bayern-Abwehr zur Ecke (56.). Danach schaltete die Heimelf einen Gang zurück und konzentrierte sich aufs Schaulaufen fürs Bundesliga-Spitzenspiel gegen Leipzig. Steven Zuber nutzte diese Nachlässigkeit fast zum zweiten TSG-Treffer, doch Manuel Neuer parierte (71.). In der 80. Minute traf Lewandowski nach einer Ecke per Kopfball zum 4:1. Dabbur gelang noch der zweite TSG-Treffer (82.). Der Stürmer machte es mit dem 3:4 noch einmal richtig spannend (90+2).

