Nächste Reifeprüfung

Zuzenhausen.Es sind nicht die richtigen Zeiten und Temperaturen für Souvenirjäger. Am späten Donnerstagabend hielt ein dick verpackter Mann vor der Sinsheimer Arena wacker sein Schild in die Höhe. „Ich sammle Eintrittskarten“, stand darauf zu lesen. Die gibt es gerade nicht, allerhöchstens – und das auch nur in sehr limitierter Anzahl – als Arbeitsausweise der wenigen Anwesenden, die in frostiger Nacht schnell heimwärts strebten. Unvergesslich war der Donnerstagabend zuvor beim 4:1 (2:0) über KAA Gent besonders für die zwei TSG-Youngster Maximilian Beier (zwei Tore, eine Vorlage) und Marco John (eine Vorlage). Ein ganzer Fußball-Abend als großes Souvenir für die Ewigkeit. Am Sonntag (18 Uhr/Sky) wird das 18-jährige Duo kaum auf solche Arbeitsnachweise kommen, dann dürfen bei Bayer Leverkusen die am Donnerstag geschonten Akteure wie Oliver Baumann, Florian Grillitsch, Kevin Vogt, Sebastian Rudy oder Ihlas Bebou wieder ran. Auch Stürmer Andrej Kramaric wird sicherlich nicht nur den Joker geben.

Die bedeutungsvollste Erkenntnis eines sportlich bedeutungslosen Europapokalspiels sieht so aus: Die nächste Generation mit insgesamt sechs Eigengewächsen der TSG hat beim 4:1gegen Gent aufgezeigt, dass da was nachkommt. „Er hat jetzt mal den Arm hochgestreckt und im übertragenen Sinne gesagt: Hier bin ich“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß über den Doppel-Torschützen Maximilian Beier. Die nächsten Schritte gab der 38-Jährige dem 18-Jährigen auch gleich mit: „Dranbleiben, viel lernen. Auf dem Boden bleiben. Dann hat er eine rosige Zukunft vor sich.“

Geschonte Profis kehren zurück

An Marco John beeindruckt Hoeneß dessen Ruhe und Souveränität. Wie schon eine Woche zuvor in Belgrad zeigte John, „dass er mit persönlichen Drucksituationen umgehen kann“, wie es Hoeneß formulierte. Dazu noch auf der ungewohnten Position als Linksverteidiger. Die Qualität eines Neulings zeigt sich nämlich oft erst auf fachfremdem Posten. „Er kann gerne so weitermachen“, sagte Hoeneß über John.

Eine Fortsetzung soll zuvorderst auch der kleine Hoffenheimer Lauf nach den zwei Erfolgen über Augsburg und Gent finden. „Die waren gut für unseren Kopf“, sagte Abwehrspieler Havard Nordtveit. Nun steht eine Woche der Bundesliga-Wahrheit an – oder, Herr Hoeneß? „Das waren die vergangenen Wochen doch auch schon“, sagte der Fußballlehrer vor den Duellen mit Bayer Leverkusen, RB Leipzig am Mittwoch und Borussia Mönchengladbach am Samstag darauf: „Es gibt keine Punktvorgabe.“

Die Favoritenrolle ist die TSG Hoffenheim in den nächsten drei Ligapartien jeweils los, Leverkusen (zehn Zähler mehr) und Leipzig (neun) kommen in der Liga trotz der Doppelbelastung durch den Europapokal wesentlich besser zurecht. „Leverkusen ist die Mannschaft der Stunde, der erste Bayern-Jäger“, sagte Hoeneß über den Tabellenzweiten, der national noch unbesiegt ist. „Das sind Dinge, die gerade für Leverkusen sprechen“, weiß auch Hoeneß. Ein Anreiz könnte ja so aussehen: „Die erste Mannschaft zu sein, die Leverkusen schlägt, das würde für die anstehenden Aufgaben helfen“, so der Coach.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.12.2020