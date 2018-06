Nächste Wechselgerüchte: Real soll Nagelsmann kontaktiert haben

Anzeige

1899 Hoffenheim schlägt sich wieder mal mit Wechselgerüchten um seinen Erfolgscoach Julian Nagelsmann herum. Real Madrid hat den 30-Jährigen nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung kontaktiert. Der Champions-League-Sieger ist derzeit auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Zinédine Zidane. Demnach soll es "konkretes Interesse" an Nagelsmann gegeben haben, dieser soll aber "nach kurzem Überlegen abgewunken" haben.

Der nordbadische Bundesligist wollte die Spekulationen nicht kommentieren. Dies sagte ein Club-Sprecher am Montag. Nagelsmann selbst befindet sich derzeit im Urlaub, allerdings immer wieder unterbrochen durch Kurztrips in den Kraichgau, um die Kaderplanung für die erste Champions-Legaue-Saison der Clubgeschichte voranzutreiben. Trainingsauftakt in Zuzenhausen ist am 1. Juli.

Der Chefcoach hat in Hoffenheim einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, verfügt allerdings über eine Ausstiegsklausel 2019. Bis dahin hatte Mäzen und Mehrheitseigner Dietmar Hopp seinen Erfolgscoach in die Pflicht genommen.