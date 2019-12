Nächster Nackenschlag

Sinsheim.Die Heimkrise von Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim spitzt sich zu. Im Duell mit dem FC Augsburg verloren die Kraichgauer am Freitagabend nach einer enttäuschenden Vorstellung verdient mit 2:4 (1:1) und sind nun seit vier Partien ohne Sieg. Am Dienstag steht die schwere Auswärtsaufgabe bei Aufsteiger Union Berlin an.

„Wir haben vier Fehler gemacht und vier Tore bekommen. Augsburg war

...