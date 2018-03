Nagelsmann findet es verrückt

Anzeige

Zuzenhausen.Wieder einmal liegt eine aufregende Woche hinter der TSG 1899 Hoffenheim. Allerdings hat sich das Bild etwas gewandelt. Waren es vor einem Jahr noch die sportlichen Leistungen, mit denen die Kraichgauer in der Fußballszene für Aufsehen sorgten, so sind es aktuell mehr die Themen neben dem Platz, welche die Schlagzeilen bestimmen: Da war das unrühmliche Aus von Hansi Flick als Geschäftsführer Sport und dazu ein kurzfristig anberaumtes Fantreffen, um die nach dem Freiburg-Spiel aufgetretenen Misstöne wegen der Pfiffe der Zuschauer verstummen zu lassen. „Wir sind uns nicht in dem Armen gelegen, aber wir sind im Guten auseinander gegangen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann zu dem Treffen.

Julian Nagelsmann. Er ist bei all dem Auf und Ab, dem Hin und Her bei der TSG die einzige Hoffenheimer Konstante. Der jüngste Trainer der Bundesliga bestimmte während des sportlichen Höhenflugs in der vergangenen Saison die Schlagzeilen bei der TSG – und auch aktuell, in Zeiten des tabellarischen Sinkflugs, liegt der Fokus voll auf dem 30-Jährigen. Jede Aussage, jede Mimik, jede Geste wird nun allerdings nicht mehr beklatscht, wie noch vor Monaten, sondern mehr und mehr kritisch beäugt. „Wenn ich vor einem Jahr eine Aussage getroffen habe, dann hat die eine Emotion geweckt, die in die positive Richtung ging. Wenn ich heute dieselbe Aussage treffe, auch völlig losgelöst vom Fußball, dann löst das die um 180 Grad gedrehte Emotion aus. Das ist verrückt, crazy“, sagte Hoffenheims Hauptprotagonist gestern.

Er habe kein Problem damit, wenn sachlich kritisiert werde, aber: „Die Beurteilung geht dann schwammig vom Sachlichen ins Persönliche. Dann haben wir nur noch eine personifizierte Berichterstattung. Und das Persönliche stört mich einfach.“ Das Trainer-Talent erfährt gerade, dass in der Bundesliga auch andere Reifeprüfungen als nur die im Erfolg zu meistern sind.