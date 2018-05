Nagelsmann kennt nur den Angriffsmodus

Anzeige

Zuzenhausen.Julian Nagelsmanns Laune ist blendend und seine Her-angehensweise gewohnt offensiv. Der Trainer der TSG Hoffenheim will im Bundesliga-Spiel beim VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr) trotz der verletzungsbedingten Ausfälle von Serge Gnabry (Muskelbündelriss), Kerem Demirbay (Sprunggelenk) und Benjamin Hübner (muskuläre Probleme) sowie der Gelbsperre von Pavel Kaderabek am bewährten Stil festhalten.

„Wir ändern unsere Denkweise nicht. Wir wollen nicht Platz vier verteidigen, sondern vorne angreifen und vielleicht noch einen Rivalen in der Tabelle packen. Diesen Erfolgshunger haben wir“, verkündete Nagelsmann. „Jetzt haben die Spieler, die vielleicht hintendran waren, die Chance: Sie können diesen Club aus eigener Kraft in die Champions League schießen.“

Nagelsmann brennt darauf, die Qualifikation für die Königsklasse in den verbleibenden beiden Partien gegen Stuttgart und Borussia Dortmund, das als Dritter drei Punkte vor der TSG liegt, ins Ziel zu bringen. „Die Situation jetzt muss für jeden Spieler reizvoll sein. Das will ich im Abschlusstraining und am Samstag sehen. Also: Gaspedal, Ölwanne – und auf geht’s, Freunde der Nacht!“, schaltete der Coach in den verbalen Angriffsmodus. Er lebt die nötige Gier vor, findet mit seiner unaufgeregt selbstbewussten Art aber auch die nötige Balance.