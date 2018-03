Nagelsmann kitzelt Amiri

Anzeige

Zuzenhausen.Vor der Saison verkürzte Nadiem Amiri als U-21-Europameister freiwillig seinen Urlaub. „Wir haben Großes vor. Je früher ich mit dem Team trainiere, desto besser“, betonte der Bundesliga-Profi der TSG Hoffenheim damals. Der Ludwigshafener wollte durchstarten, unbedingt den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Doch bisher hat der 21-Jährige sein Ziel noch nicht erreicht. 20 Mal kam er in der Liga zum Einsatz, allerdings nur fünf Mal über die komplette Distanz – dabei gelangen ihm zwei Treffer und zwei Vorlagen. Das ist zu wenig für den Hochbegabten.

Das sieht auch Julian Nagelsmann so. „Man muss ein gewisses Niveau erwarten können von einem Spieler des Formats, der er sein möchte“, erklärte der TSG-Trainer vor dem heutigen Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr). Er will, dass Amiri endlich sein Potenzial konstant auf den Rasen bringt. „Auch bei ihm ist Stabilität das Thema. Er braucht einfach eine Verlässlichkeit in seiner Leistung“, berichtete Nagelsmann. „Nadiem hat immer wieder Ausschläge nach oben mit außergewöhnlichen Aktionen, aber auch welche nach unten wie beim 1:2 gegen Schalke. Diese Stabilität braucht er für seine Entwicklung.“

„Ich habe dasselbe Ziel“

Aktuell muss Amiri mit der Jokerrolle Vorlieb nehmen. Nagelsmann ist aber nach wie vor von dessen Qualitäten überzeugt: „Es ist kein Kampf Nagelsmann gegen Amiri“, stellte der Coach klar. „Ich habe dasselbe Ziel: Ich will ihn zu einem großen Spieler machen. Er muss einfach lernen, diese Konstanz zu bringen, dann wird er sich auch dahin entwickeln. Das muss er lernen für seine Zukunft, wenn er irgendwann mal bei einem großen Club spielt. Das habe ich mit ihm auch besprochen. Er weiß, in welche Richtung es gehen soll.“ Der U-21-Nationalspieler, der über eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag verfügen soll, wird trotz seiner durchwachsenen Runde immer wieder mit größeren Vereinen in Verbindung gebracht – zum Beispiel RB Leipzig.