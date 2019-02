Nagelsmann knöpft sich seine Mannschaft vor

Sinsheim.Irgendetwas ist in der vergangenen Woche in Schieflage geraten bei der TSG Hoffenheim. In ungewöhnlich scharfer Form kritisierte Trainer Julian Nagelsmann die Leistung seiner Mannschaft nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf (1:0, 15., Kramaric, Foulelfmeter; 1:1, 46., Hennings). Er wählte Worte wie „träge, schläfrig, langsam“, um die Leistung seiner Profis zu bewerten. „In der

...