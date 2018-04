Nagelsmann plant mit der Europa League

Anzeige

Nach ein bisschen Darben und Dümpeln haben die Hoffenheimer nun wieder voll Kurs auf Europa genommen. Seit sechs Spielen ist die TSG ungeschlagen. Ein Garant für den Aufschwung ist Serge Gnabry, der im letzten Saisondrittel nun so in Schwung gekommen ist, wie man sich das in Hoffenheim von Beginn an erhofft hatte. „In der Hinrunde hatte er viele muskuläre Probleme, und wir haben ihn unter der Woche im Training oft geschont. Doch das war der falsche Ansatz“, sagte Nagelsmann selbstkritisch. Nun gebe er in jeder Einheit Vollgas, berichtete sein Trainer. Geholfen haben dem Stürmer, der am Saisonende definitiv seine Leihe beenden und zum FC Bayern zurückkehren wird, die Hilfen des Trainers in Sachen Freilaufen und „Orientierung im Raum“. Sturmpartner Mark Uth ist aufgrund der fünften Gelben Karte für das HSV-Spiel gesperrt. Weiter fehlt Dennis Geiger verletzt.

Und wie ernst Nagelsmann die Planungen für die neue Saison tatsächlich vorantreibt, unterstreicht dann diese Aussage mit Blick auf die frühe Europa-League-Qualifikation: „Ich würde die Vorbereitung nicht früher beginnen, weil bei einem eventuellen Ausscheiden der Spannungsabfall bis zur Bundesliga zu groß wäre.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.04.2018