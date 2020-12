Nagelsmann setzt auf TSG-Spezialist Olmo - Hoffenheim mit Trio vorne

Sinsheim.Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann setzt bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte auf Hoffenheim-Spezialist Dani Olmo. Der spanische Fußball-Nationalspieler, der im Juni das letzte Bundesliga-Duell der beiden Clubs mit zwei Toren entschieden hatte, steht am Mittwochabend (20.30 Uhr/Sky) in der Startelf der Sachsen. Neben ihm beginnen auch Yussuf Poulsen und Emil Forsberg in der Offensive. Verzichten muss RB derzeit unter anderem auf die Verletzten Lukas Klostermann, Konrad Laimer und Christopher Nkunku.

Auch die TSG 1899 Hoffenheim geht mit offensiver Ausrichtung ins Spiel. Neben dem WM-Zweiten Andrej Kramaric bietet Trainer Sebastian Hoeneß im Angriff auch Munas Dabbur und Christoph Baumgartner auf. Stefan Posch (Gelb-Rot in Leverkusen), Florian Grillitsch (Gelb-Rot in Leverkusen) und Dennis Geiger (Rot in Mainz) fehlen gesperrt.

