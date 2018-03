Nagelsmann wünscht sich mehr Unterstützung

Anzeige

Wieder eine Führung verspielt

„Was machen denn die ganzen Fans von den Mannschaften, die hinter uns stehen? Die laufen auch nicht beim ersten Rückpass direkt aufs Feld. Es muss ja noch eine Steigerung geben. Zehnter: Sie stürmen das Feld, Elfter: Sie nehmen einen Spieler mit nach Hause, Zwölfter: Sie machen den Mannschaftsbus kaputt. Wenn wir bei Platz neun schon mit Pfeifen anfangen – dann wird es eng“, meinte Nagelsmann.

Dieses Darben im tristen Mittelfeld nagt nicht nur an der Geduld der Fans, sondern auch am Trainer. Er ist sichtlich unzufrieden, darf das allerdings mit Rücksicht auf „Spätfolgen“ bei der Mannschaft wohl nicht in dem Maße artikulieren, wie er das vielleicht gerne würde.

Vielmehr benutzte er schützendes Vokabular, als es um die Einordnung der TSG-Leistung gegen Freiburg ging. Nagelsmann fand diese „ordentlich“ und er sieht „die Spielanlage trotzdem gut“. Diese hat sich im Vergleich zur Vorsaison auch nicht großartig verändert, allerdings fehlen der TSG das Angriffstempo und die Passqualität. Bei all diesen „Kleinigkeiten“ ist die eklatanteste Schwäche der Hoffenheimer allerdings, dass sie auch am Samstag wieder eine Führung verspielt haben. Sage und schreibe 24 Punkte hat die TSG in dieser Saison schon liegenlassen, nachdem sie vorne lag. Diese Bilanz belegt die mangelnde Konsequenz, eine Führung auch ins Ziel zu bringen. Mit 24 Punkten wäre „Hoffe“ übrigens Zweiter – und da würde sicher keiner pfeifen…

Es knirscht aber nicht nur zwischen Mannschaft und Fans, sondern auch hinter den Kulissen. Nach Informationen der „Bild am Sonntag“ ist das Aus für Geschäftsführer Hansi Flick endgültig besiegelt. Flick, der seinen 53. Geburtstag am Samstag nicht im Stadion feierte, soll seinen Dienstwagen bereits abgegeben haben und den bis 2022 gültigen Vertrag in den kommenden Tagen auflösen.

