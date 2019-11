Neues Selbstverständnis

Köln.Für Alfred Schreuder hat das Gemeinschaftsgefühl eine sehr große Bedeutung. Das gegenseitige Vertrauen, der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft – das sind wichtige Bestandteile des Höhenflugs der TSG Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga, die sich nach elf Spieltagen in der Spitzengruppe festgesetzt hat. Zwei Tage vor dem 2:1 beim 1. FC Köln – dem sechsten Pflichtspiel-Sieg in Folge – löste

...