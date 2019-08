Neugier auf die neue TSG

Zuzenhausen.Zuzenhausen. Offensiv spielen, defensiv sprechen: Im Unterschied zu seinem Vorgänger Julian Nagelsmann hat sich Hoffenheims neuer Trainer Alfred Schreuder kurz vor seinem Bundesliga-Debüt als Cheftrainer weder zu einer Kampfansage an die Konkurrenz noch zur Ausgabe eines konkreten Saisonziels bewegen lassen. Während der zu RB Leipzig gewechselte Nagelsmann jederzeit für einen flotten Spruch zu haben ist, gab sich Schreuder zwei Tage vor dem Bundesligastart bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr) weiterhin eher spröde.

„Wir wollen immer versuchen, den Gegner zu dominieren“, sagte er lediglich. Taktisch werde sich bei der TSG Hoffenheim im Vergleich zur Herangehensweise von Nagelsmann, dessen Co-Trainer Schreuder früher einmal war, nicht viel ändern. Auch künftig trete die TSG in der Defensive mit Dreier- und Fünferkette auf.

Nach dem Verlust der vier Leistungsträger Nico Schulz, Kerem Demirbay, Nadiem Amiri und Joelinton sowie dem personellen Umbruch mit sieben externen Neuzugängen und diversen zurückgekehrten Leihspielern werden vor allem die 1200 nach Frankfurt mitreisenden Fans gespannt sein auf das neue „Hoffe“.

Ob sie in der Bankenmetropole schon den mit etwa zwölf Millionen Euro teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte Diadie Samassékou sehen werden, ist noch offen. Der technisch starke Nationalspieler aus Mali, der laut Schreuder ein „sehr guter defensiver Sechser“ ist, werde beim Abschlusstraining wohl mitwirken. Mehr gab der Coach nicht preis. So könnte es sein, dass nur wenige neue Spieler gegen den letztjährigen Europa-League-Halbfinalisten Frankfurt in der Startelf stehen. Darunter könnten die Rückkehrer Sebastian Rudy im defensiven Mittelfeld und Steven Zuber auf der linken Außenbahn sowie Ihlas Bebou oder Robert Skov in der Offensive sein.

Zwei Ausfälle

Angreifer Andrej Kramaric (Knie) und der gesperrte Mittelfeldspieler Christoph Baumgartner fallen aus. Für den verletzten Florian Grillitsch komme die Partie vielleicht noch zu früh, sagte Schreuder. Besser sieht es bei den zuletzt angeschlagenen Ishak Belfodil und Leonardo Bittencourt aus, die wieder mit dem Team trainiert haben. Nach dem zähen Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal, bei dem die TSG mit einem 5:4 im Elfmeterschießen bei Drittligist Würzburger Kickers eine Blamage nur knapp vermieden hat, brauche seine Mannschaft noch etwas, um sich neu zu finden, so Schreuder.

Während Nagelsmann in der vergangenen Saison mit Hoffenheim noch in der Champions League spielte und sogar die deutsche Meisterschaft für möglich hielt, am Ende aber nur Neunter wurde, hält es Schreuder für „nicht schlau zu sagen, wir wollen Vierter werden“. Aus der Sicht des letztjährigen Co-Trainers von Ajax Amsterdam mag das angesichts des stark veränderten TSG-Kaders verständlich sein. „Wir wollen ordentlichen Fußball spielen, dass die Zuschauer denken, das ist eine geile Mannschaft“, sagte er dann noch. Mehr aber nicht. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.08.2019