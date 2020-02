„Nicht gut genug“

Freiburg.Stefan Posch hatte die Kapuze über den Kopf gezogen, als ob sie ihn unsichtbar machen würde. Sein Ziel: Möglichst ungesehen hinaus zu kommen aus dem Freiburger Schwarzwaldstadion und ganz schnell rein in den Hoffenheimer Mannschaftsbus. Wenigstens nach Spielschluss stimmte beim 22-Jährigen das Timing. Als Mitspieler Benjamin Hübner über das Hoffenheimer 0:1 sprach, huschte Posch hinterm Rücken seines Kapitäns hinaus.

So kam er drumherum, über diese vermaledeite 40. Minute zu sprechen, in welcher der Österreicher mit seinem Foul an Freiburgs Christian Günter einen „unnötigen Elfmeter“ (Hübner) verursachte. Luca Waldschmidt traf vom Punkt zum Tor des Tages. 1:0 für Freiburg.

Eine Grätsche symbolisierte die Hoffenheimer Niederlage im Badnerduell: Beides war überflüssig. Ärger gab es für den Sünder aber keinen. „Da geht keiner hin und motzt ihn blöd an. Fehler gehören dazu“, stellte Kapitän Hübner klar.

45 Minuten nach Spielende betrieb Torwart Philipp Pentke gemeinsam mit Torwarttrainer Michael Rechner im Schwarzwaldstadion die Analyse der entscheidenden Spielszene. Gebannt schauten beide auf den Bildschirm im Stadionbauch. Zu sehen dabei in Zeitlupe: Wie Freiburgs Christian Günter auf dem Weg zur Grundlinie Stefan Posch enteilt, der bei seinem Tackling zu lange über den Boden schlittert, zu spät kommt und den Freiburger trifft. „Der Gegner läuft ja schon in Richtung Aus, da muss er auf den Beinen bleiben“, sprach Poschs Kollege Ermin Bicakcic Klartext. Dumm gelaufen – und im Fall von Posch zudem nicht das erste Mal.

„Wir haben zwei Riesenfehler gemacht: Den Elfer verschuldet und kein Tor gemacht. So einfach ist es manchmal“, sagte Pentke. Stolze 21 Hoffenheimer Torschüsse wies die Statistik hinterher aus. Zwei davon landeten am Pfosten. Hoffenheim kontrollierte die Partie, den Ball, den Gegner. Nur das Tor fehlte. Munas Dabbur (34.) hatte es kurz vorm 0:1 auf dem Fuß. Pentke rettete anschließend sehenswert zwei, drei Mal. Hoffenheim stürmte und drängte vehement auf den Ausgleich. „Wir sind ja die letzten 20 Minuten an die Wand gedrückt worden“, bilanzierte Freiburgs Trainer Christian Streich: „Ein Unentschieden wäre gerechter gewesen.“

Baumgartner hadert mit sich

Hoffenheims Christoph Baumgartner traf in der 68. Minute den Innenpfosten. „Mein Schuss muss einfach drin sein“, sagte er hinterher. Hübner köpfte in 92. Minute den Ball das zweite Mal ans Aluminium. Fußball sei manchmal schwierig zu erklären, lächelte Bicakcic mit Blick auf den unverdienten 2:1-Sieg vor einer Woche gegen Leverkusen und das nun ebenfalls schwer erklärbare 0:1 beim SC Freiburg. Mit einem Dreier im Breisgau hätten die Hoffenheimer den Vorsprung auf Rang acht auf satte sieben Punkte ausgebaut. Eines zieht sich wie ein roter Faden durch die erste Nach-Nagelsmann-Saison: Immer wenn die TSG in dieser Spielzeit ganz oben ranschnuppern kann, kassiert sie eine Niederlage.

Das war schon im vergangenen November und Dezember so. Woran das liegt? „Ich weiß es nicht“, zuckte Pavel Kaderabek mit den Schultern. „Das war definitiv eine Riesenchance“, sagte Bicakcic. Jetzt ist Freiburg wieder eng dran an der TSG Hoffenheim.

„Im Sechzehnmeterraum waren wir nicht gut genug“, bilanzierte Trainer Alfred Schreuder hinterher in kleiner Runde. Ohne Starstürmer Andrej Kramaric (Leistenbeschwerden) fehlt es der TSG-Offensive an Durchschlagskraft, die sich nicht nur an seinen acht Torbeteiligungen in elf Bundesligaspielen festmachen lässt. Kein Kramaric, kein Tor. So war es schon zu Saisonbeginn.

Damals blieb Hoffenheim in drei Partien der ersten sechs Saisonspiele ohne den kroatischen Vize-Weltmeister ohne eigenen Treffer. In Freiburg stand die Null erstmals seit dem 0:3 gegen Gladbach auf der falschen Seite, 15 Begegnungen ist das her. „Wenn Andrej nicht dabei ist, fehlt er immer“, sagte Schreuder.

Der Autor dieses Beitrags, Florian Huber, ist Redakteur bei der „Heilbronner Stimme“, die Mitglied der „G14plus“ ist: Eine bundesweite lose Kooperation von Sportredaktionen, die gegenseitig Beiträge austauschen. Auch diese Zeitung gehört zur „G14plus“.

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.02.2020