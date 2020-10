Nicht nur das Hygienekonzept soll aufgehen

Sinsheim.Man muss nur aufs Wappen von KAA Gent schauen, um sich Inspiration zu holen fürs erste Auswärtsspiel der TSG Hoffenheim in dieser Europa-League-Spielzeit, das an diesem Donnerstag(18.55 Uhr/DAZN) stattfindet. Da ist ein Indianer abgebildet, ein Sioux-Häuptling. Ende des 19. Jahrhunderts reiste William F. Cody, eher bekannt als „Buffalo Bill“, mit einer Büffel-Show durch Europa und machte auch in Gent Station. Das sorgte bei einem der Gründerväter des Fußballclubs für derart viel Begeisterung, dass seither das Wappen des Vereins ein Indianer ziert.

Man braucht auch Indianer-Mut, um aktuell nach Belgien zu fahren. In dem Benelux-Staat kletterten die Inzidenzwerte auf europäisches Rekordniveau, zum Teil lagen sie bei 2000. EU-weit liegt das Land mit durchschnittlich 1400 Corona-Infektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen 14 Tage laut EU-Seuchenbehörde ganz vorn.

Oberste Prämisse ist deshalb: gesund bleiben. „Wir machen uns keine Sorgen, dass die Gefahr hier größer ist“, sagt Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß: „Die Situation in Deutschland ist ja auch nicht einfach. Wir haben unser Hygienekonzept und das ziehen wir hier auch durch.“ Die Hoffenheimer Reisegruppe ist so klein gefasst wie nötig, viel kleiner als noch vor zwei Jahren in der Champions League.

Gereist wird in einer Blase, nur bestehend aus Personen, die immer wieder auf Corona getestet werden. Kontakt zur Außenwelt gibt es nicht. Mit eigenem Charterflugzeug ging es von Mannheim aus nach Brüssel. Das Abschlusstraining fand am Mittwoch noch in Zuzenhausen statt. Direkt nach Spielende erfolgt die Rückreise an den Mannheimer City-Airport.

Das Schöne am Reisen ist ja eigentlich, bislang unbekannte Ort zu erkunden. Das fällt für Hoeneß bei der ersten europäischen Dienstreise aus. Ein Stadtbummel ist nicht drin. „Ich würde es mir anders wünschen“, sagt er über die aktuelle Situation, stellt aber auch klar: „Wir sind froh, dass wir überhaupt spielen dürfen.“

So soll in Gent nicht nur das Hoffenheimer Hygienekonzept aufgehen, sondern auch jenes auf dem Spielfeld. „Mein Ziel ist es, hier zu gewinnen“, sagt Hoeneß. Gent hat einen Fehlstart hingelegt. Der Abbruchs-Zweite der Vorsaison ist derzeit nur 13. in der belgischen Liga. Der Europa-Auftakt in Liberec ging mit 0:1 daneben. „In der Mannschaft steckt mehr, als die Tabellensituation hergibt. Sie sind gerade noch ein bisschen in der Findungsphase“, sagt Hoeneß über den Gegner. „Gent steht natürlich etwas unter Zugzwang. Ich glaube, dass die Mannschaft nach vorne spielen und versuchen wird, die Partie offensiv zu gestalten. Das wird uns entgegenkommen“, hofft TSG-Verteidiger Kevin Akpoguma.

Fehlen wird bei den Kraichgauern weiter ein Corona-Trio. „Kasim Adams geht es gut, er hatte keinerlei Symptome, Andrej Kramaric hatte leichte Symptome“, sagt Sebastian Hoeneß. Auch Pavel Kaderabek ist immer noch in Quarantäne, er hatte im familiären Umfeld einen Coronafall.

