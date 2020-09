Nigeria statt DFB-Elf

Kevin Akpoguma (l.) mit Andrej Kramaric beim Torjubel. © dpa

Sinsheim.Fußballprofi Kevin Akpoguma vom Bundesligisten TSG Hoffenheim wird künftig für die nigerianische Nationalmannschaft spielen. Der Sohn einer Deutschen und eines Nigerianers entschied sich für sein Vaterland, wie die TSG mitteilte. „Das war schon länger ein Thema bei mir. Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich bereits Erfahrungen auf internationalem Niveau mit der TSG gesammelt habe und fühle mich bereit, für mein Vaterland zu spielen“, wird der aus Neustadt an der Weinstraße stammende Verteidiger zitiert.

Der 25-Jährige ist in Deutschland geboren und hat alle DFB-Jugendteams bis zur U 21 durchlaufen. Für eine Nominierung für die A-Nationalmannschaft reichte es bislang aber nicht. Daher folgt nun der Schritt zur nigerianischen A-Auswahl, die im Mannheimer Gernot Rohr einen deutschen Cheftrainer hat. „Es macht mich unglaublich stolz und ich bin positiv aufgeregt. Ich freue mich richtig, die Mannschaft kennenzulernen“, sagte der Abwehrmann, der in der Jugend für den Karlsruher SC am Ball war. Ob er im Oktober gegen Algerien und Tunesien schon für Nigeria debütiert, ist noch offen. dpa/jb

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.09.2020