Niklas Süle macht Hoffenheim Mut

Sinsheim. Nach dem Abpfiff zeigte Niklas Süle Größe. Der Nationalverteidiger des FC Bayern nahm jeden Hoffenheimer Profi in den Arm und versuchte, seine ehemaligen Mitspieler aufzumuntern. Erst danach folgte der 23-Jährige den Bayern-Kollegen in die Kurve, die mit den Fans das 3:1 und den gelungenen Start in die Bundesliga-Rückrunde feierten. Es war eine besondere Situation für den gebürtigen

...