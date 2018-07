Noch keine Lust auf Madrid

Anzeige

Zuzenhausen.Seinen 31. Geburtstag hätte Julian Nagelsmann in dieser Woche auch als neuer Trainer von Champions-League-Sieger Real Madrid feiern können. Doch statt den bekanntesten und erfolgreichsten Fußballverein der Welt zu dirigieren, schuftet der gebürtige Bayer weiter im beschaulichen Zuzenhausen für 1899 Hoffenheim. Dass er ein Angebot des Weltclubs Real in diesem Sommer ausgeschlagen und stattdessen als eines der größten Trainertalente auf dem internationalen Markt weiter nach einem langfristigen Plan handelt, gefällt vor allem einem: Nagelsmann selbst.

„Das große Problem unserer Gesellschaft ist der Hang nach Maximierung. Es geht nur noch darum, krasser zu sein als der Nachbar. Das größte Auto, das größte Bankkonto, das größte Haus zu haben. Da will ich nicht dabei sein“, sagte Nagelsmann jetzt in einem Interview des Fußball-Magazins „11Freunde“. Einfach mal Trainer von Real Madrid sein, damit man Trainer von Real Madrid ist? Damit man Toni Kroos, Gareth Bale und Luka Modric trainiert? Das ist nicht Nagelsmanns Art. „Ich möchte logisch wachsen. Das geht aber nicht allein über Maximierung, sondern über die Aufgabe, die sich mir stellt“, sagte der junge Coach.

Über das Angebot des Königsklassen-Gewinners nachgedacht habe er schon. „Wer würde wegdrücken, wenn Real Madrid anruft?“, fragte er. Doch Nagelsmann strebt eine Planung an, bei der er nicht schon mit Anfang 30 den begehrtesten aller Posten bekleidet. „Wenn meine Trainerkarriere einigermaßen weiterläuft, bietet sich vielleicht später noch einmal die Gelegenheit, einen Verein in dieser Kategorie zu übernehmen“, sagte Nagelsmann. Erst Hoffenheim, dann Leipzig, dann der nächste Schritt. Auch aus familiären Gründen passe es „gerade nicht so gut, ins Ausland zu wechseln“, erklärte der Coach, der sich gerne im Münchner Raum aufhält.