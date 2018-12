Nur Kramaric nörgelt nach guter Leistung

Sinsheim.Nachdem die meisten Kommentare gesprochen waren, musste man sich fragen, wie blumig das Vokabular der Hoffenheimer eigentlich ausgefallen wäre, hätte die TSG das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen und nicht nur 0:0 gespielt. Denn trotz der vierten Punkteteilung in der Bundesliga hintereinander bewerteten Dietmar Hopp, Julian Nagelsmann, Stefan Posch und Ermin Bicakcic dieses Remis in Superlativen.

„Die Leistung war überragend, sensationell nach dem Mittwoch-Spiel“, sagte Hauptgesellschafter Hopp. „Es war die beste Saisonleistung, vielleicht das beste Spiel während meiner Amtszeit“, empfand Trainer Julian Nagelsmann. „Für die Chancen, die wir hatten, müssen wir gewinnen“, meinte Stefan Posch, und Ermin Bicakcic witzelte: „Die haben wir ganz schön auseinandergeschraubt.“ Letztlich musste auch Mönchengladbachs Trainer Dieter Hecking eingestehen: „Wir haben hier sehr, sehr glücklich einen Punkt mitgenommen.“

Am Mittwoch in Bremen

Es war wirklich ein astreiner Auftritt der Hoffenheimer: Mit Ball arbeiteten Kerem Demirbay & Co. gegen tiefstehende Borussen unglaublich präzise und kreativ. Deshalb entsprangen der turmhohen Überlegenheit, vor allem im zweiten Abschnitt, auch zahlreiche Chancen, die jedoch allesamt verballert wurden, und das ist tatsächlich der einzige Kritikpunkt des Samstagnachmittags. Der größte Unglücksrabe war Joelinton, dessen Treffer in der 33. Minute nach Videobeweis korrekterweise aberkannt wurde; zudem traf er nach einem feinen „Chip“ über Gäste-Torhüter Yann Sommer nur den Innenpfosten (69.). Dass nicht alles nur Pech war, zeigte auch Adam Szalai, der aus der Drehung das leere Mönchengladbacher Tor nicht traf (90.). Die dominante Spielweise der Heimmannschaft entstand durch die fast perfekte Kombination aus stabilem Ballbesitz und konsequentem Gegenpressing: Äußerst mutig und gut organisiert verteidigte die Dreier-Abwehrreihe mit Ermin Bicakcic, Kasim Adams und dem überraschend nominierten Posch immer wieder bis tief in die gegnerische Hälfte hinein, so dass die „Fohlen“ nur selten zu Entlastungsangriffen kamen. „Wenn es heute sechs Punkte gegeben hätte, hätten wir die auch verdient gehabt“, meinte Bicakcic.

Hätte, hätte – der Konjunktiv ist im Sport ein schlechter Begleiter. Und deshalb bleibt neben der Freude über die Art und Weise des fußballerischen Vortrags auch die Erkenntnis, dass „Hoffe“ aktuell nicht mehr gewinnen kann: Zu zwei Niederlagen in der Champions League kommen vier Remis in der Bundesliga. Und im nationalen Wettbewerb sollte die TSG in den letzten beiden Spielen des Jahres in Bremen (Mittwoch) und daheim gegen Mainz (Sonntag) nochmals kräftig punkten, um den Rückstand auf die angepeilten Champions-League-Plätze nicht zu üppig werden zu lassen.

Einer goss dann aber doch einen kräftigen Schluck Wasser in den Wein der fußballerischen Freuden: Andrej Kramaric. „Ich bin traurig und enttäuscht“, gab der sonst so introvertiert wirkende Vizeweltmeister barsch von sich. Er war sauer, weil ihn Trainer Julian Nagelsmann in der 63. Minute ausgewechselt hatte. Doch warum? Es ging um seine Serie von neun Pflichtspieltoren in neun aufeinanderfolgenden Spielen (sieben für die TSG, zwei für die kroatische Nationalmannschaft). Diese wollte er unbedingt auf zehn ausbauen. „So eine Serie erreichen und auf einer Stufe mit Spielern wie Messi und Ronaldo stehen zu können, die fast schon übermenschlich sind, ist eine einmalige Chance im Leben. Ich hätte auch mit gebrochenem Bein am Pfosten stehend auf die Gelegenheit gewartet, ein Tor zu erzielen“, sagte er.

Ganz offensichtlich hatte sich der 27-Jährige vor dem Match sehr intensiv mit Statistik beschäftigt – und zwar ausschließlich mit seiner persönlichen. Es war nicht das erste Mal, dass Kramaric sein Ego über das der Mannschaft stellte. Bereits in der vergangenen Saison hatte ihm sein damaliger Mannschaftskollege Sandro Wagner nach dem Spiel in Wolfsburg Egoismus vorgeworfen. Nach Kramarics Angaben hat sich Julian Nagelsmann nach dem Spiel beim Stürmer entschuldigt. Er habe, so berichtete der Kroate aus der Kabine, nicht von diesem möglichen Rekord gewusst. Für die Leistung seiner Mannschaft musste sich der Trainer aber gewiss nicht entschuldigen – auch wenn es wieder nicht zu einem Sieg gereicht hatte.

