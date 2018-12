Personalpuzzle offenbart Problematik

Zuzenhausen.In Sachen Weihnachten ist Julian Nagelsmann voll im Soll: „Zwar herrscht in der Familie ein Nicht-Schenkungspakt, aber die Geschenke, die ich besorgen musste, die habe ich“, sagte er gestern mit smartem Grinsen. Mit seiner Hoffenheimer Mannschaft ist der Coach aber noch hintendran. Mit Blickrichtung Vorrundenende sagte er: „Ich will dieselbe Punktzahl, wie nach der Hinrunden im letzten Jahr, den Rest nehme ich gerne mit.“

Drei Zähler fehlen 1899 da noch, um auf 26 Punkte wie in der ersten Halbserie 2017/18 zu kommen. Zwei Begegnungen sind noch zu absolvieren bis zur Winterpause: Heute spielt die TSG ab 20.30 Uhr in Bremen. Am kommenden Sonntag steht das Heimspiel gegen Mainz an.

Vier Bundesligaspiele in Serie ist Hoffenheim nun schon ohne Sieg, doch Coach Nagelsmann forderte dazu auf, „den Ball flachzuhalten. Wir sind seit acht Spielen ungeschlagen.“ Die jüngste Leistung beim 0:0 gegen Gladbach, die der Trainer als die „beste in dieser Saison“ würdigte, nährt die Zuversicht auf einen Dreier in Bremen. „An der Gier mangelt es nie, und das wird morgen identisch sein“, versprach der 31-Jährige. Bei den Bremern, die bisher in jedem Saisonspiel mindestens einen Treffer erzielt haben, schätzt er den Facettenreichtum im Spiel mit dem Ball. „Das ist nicht ganz einfach zu verteidigen.“

Gute Verteidigung als Schlüssel

Da ist es nur zu gut, dass seine Mannschaft in Sachen Abwehrverhalten zuletzt gegen Mönchengladbach einen prima Job verrichtet und zum zweiten Mal in dieser Saison kein Gegentor kassiert hat. „Wir haben aggressiv verteidigt“, freute sich Nagelsmann noch gestern. Genau in diesem Punkt wird der Schlüssel für „etwas Zählbares“ in Bremen liegen.

Ob der Trainer wieder auf Kevin Vogt zählt, ließ er noch offen. Der Kapitän erhielt für die jüngsten beiden Pflichtspiele eine schöpferische Pause. Beim Thema „Personal für das Bremen-Spiel“ wurde indes deutlich, auf welche Problematik die TSG mit ihrem aktuellen 30-Mann-Kader in der Rückrunde zusteuern könnte, wenn während der Winterpause nicht ein paar Spieler abgegeben werden. Dennis Geiger und Nadiem Amiri beispielsweise haben „auch gut trainiert“ und stünden zur Verfügung. „Die Frage ist nur: Wer geht dafür raus aus dem Kader? Die Anderen haben auch gut trainiert“, so Nagelsmann. Außerdem drängen die am Samstag geschonten Benjamin Hübner und Florian Grillitsch in die Startelf.

Hohe Leistungsdichte

Die Leistungsdichte im TSG-Team ist enorm hoch. Und der Unzufriedenheitsfaktor könnte in der zweiten Halbserie rasch steigen, da die TSG nur noch in der Bundesliga im Wettkampf-Modus agiert. Auch Vincenzo Grifo gehört zu den Unzufriedenen. Er schaffte es zuletzt nicht mehr ins Aufgebot. Nagelsmann war in dieser Personalie gestern sehr deutlich: „Man merkt, dass er sich bemüht. Aber die Hinrunde wird nicht mehr rosig für ihn laufen.“

Ob das Andrej Kramaric aufgrund seine „geklauten Tor-Rekords“ (wir berichteten) auch tun wird? Von Seiten des Trainers gab es zu der Auswechslung seines aktuell besten Stürmers nichts mehr zu sagen: „Man muss die Sache jetzt nicht größer machen, als sie es ist.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018